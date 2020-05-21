Голосовой помощник «Алиса» станет радиоведущей

По словам генерального продюсера компании Дениса Серикова, идея сделать Алису радиоведущей возникла во время периода самоизоляции. «У Алисы будет возможность показать большой аудитории, что она умеет не только шутить и развлекать беседой», — приводятся его слова в сообщении.