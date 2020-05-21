Голосовой помощник «Алиса» станет радиоведущей
Голосовой помощник Алиса с 22 мая будет вести эфир на радиостанции Like FM, сообщила пресс-служба «Газпром-медиа радио».
По словам генерального продюсера компании Дениса Серикова, идея сделать Алису радиоведущей возникла во время периода самоизоляции. «У Алисы будет возможность показать большой аудитории, что она умеет не только шутить и развлекать беседой», — приводятся его слова в сообщении.
Радиостанция Like FM начала вещать 16 марта 2015 г. на частоте в Москве 87,9 FM. Она принадлежит компании «Газпром-медиа радио».