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Голосовой помощник «Алиса» станет радиоведущей

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Голосовой помощник Алиса с 22 мая будет вести эфир на радиостанции Like FM, сообщила пресс-служба «Газпром-медиа радио».

По словам генерального продюсера компании Дениса Серикова, идея сделать Алису радиоведущей возникла во время периода самоизоляции. «У Алисы будет возможность показать большой аудитории, что она умеет не только шутить и развлекать беседой», — приводятся его слова в сообщении.

Радиостанция Like FM начала вещать 16 марта 2015 г. на частоте в Москве 87,9 FM. Она принадлежит компании «Газпром-медиа радио».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных