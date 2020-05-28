Apple купила канадский стартап Inductiv для улучшения Siri
Компания Apple приобрела канадский стартап Inductiv, специализирующийся на разработках технологий искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Apple подтвердила изданию заключение сделки, отметив, что «приобретает небольшие технологические компании время от времени и как правило не обсуждает свои цели или планы».
Команда инженеров из Inductiv присоединилась к Apple для работы над Siri в последние недели, отмечает агентство. Канадская компания создала технологию, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически выявляет и исправляет ошибки в данных. Это важная технология для метода машинного обучения, которое помогает улучшить программное обеспечение с меньшим участием человека, пишет Bloomberg.
Apple ранее приобрела целый ряд компаний, занимающихся искусственным интеллектом и данными, включая Tuplejump, Laserlike, Turi и Perceptio. В этом году компания купила Voysis для улучшения распознавания речи в Siri, разработчика популярного приложения с погодой для iPhone Dark Sky и стартап в сфере виртуальной реальности NextVR.