Apple купила канадский стартап Inductiv для улучшения Siri

Команда инженеров из Inductiv присоединилась к Apple для работы над Siri в последние недели, отмечает агентство. Канадская компания создала технологию, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически выявляет и исправляет ошибки в данных. Это важная технология для метода машинного обучения, которое помогает улучшить программное обеспечение с меньшим участием человека, пишет Bloomberg.