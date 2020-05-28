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Apple купила канадский стартап Inductiv для улучшения Siri

Ведомости

Компания Apple приобрела канадский стартап Inductiv, специализирующийся на разработках технологий искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Apple подтвердила изданию заключение сделки, отметив, что «приобретает небольшие технологические компании время от времени и как правило не обсуждает свои цели или планы».

Команда инженеров из Inductiv присоединилась к Apple для работы над Siri в последние недели, отмечает агентство. Канадская компания создала технологию, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически выявляет и исправляет ошибки в данных. Это важная технология для метода машинного обучения, которое помогает улучшить программное обеспечение с меньшим участием человека, пишет Bloomberg.

Apple ранее приобрела целый ряд компаний, занимающихся искусственным интеллектом и данными, включая Tuplejump, Laserlike, Turi и Perceptio. В этом году компания купила Voysis для улучшения распознавания речи в Siri, разработчика популярного приложения с погодой для iPhone Dark Sky и стартап в сфере виртуальной реальности NextVR.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных