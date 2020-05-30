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Google отложила презентацию Android 11 из-за протестов в США

Ведомости

Alphabet Inc’s, материнская компания Google, объявила, что запланированная на 3 июня презентация новой версии операционной системы Android не состоится. «Мы бы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать», — говорится в сообщении.

Компания пообещала назвать новую дату презентации в ближайшее время. Из-за чего было принято решение отложить мероприятие, в сообщении не уточняется.

Штаб-квартира Google находится в городе Маунтин-Вью, расположенном в области залива Сан-Франциско. 29 мая в крупнейшем городе залива — Сан-Хосе, как и во многих других городах США, прошли акции протеста.

Ранее по теме: Беспорядки в США охватили еще ряд крупных городов

В США четвертый день подряд продолжаются беспорядки, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он пострадал во время задержания и позже скончался в больнице. На видеозаписи, которую снял очевидец, видно, как полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте безоружного мужчину. После случившегося все четыре полицейских, участвовавших в задержании Флойда, были уволены. Одному из них, Дереку Шовину, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, он задержан.

Несмотря на арест полицейского, беспорядки продолжились. Сначала протестовали только жители Миннеаполиса, но в пятницу их поддержали другие крупные города.

Ранее по теме: Жители Миннеаполиса вышли на акцию протеста после убийства полицейскими афроамериканца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных