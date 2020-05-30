Google отложила презентацию Android 11 из-за протестов в США
Alphabet Inc’s, материнская компания Google, объявила, что запланированная на 3 июня презентация новой версии операционной системы Android не состоится. «Мы бы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать», — говорится в сообщении.
Компания пообещала назвать новую дату презентации в ближайшее время. Из-за чего было принято решение отложить мероприятие, в сообщении не уточняется.
Штаб-квартира Google находится в городе Маунтин-Вью, расположенном в области залива Сан-Франциско. 29 мая в крупнейшем городе залива — Сан-Хосе, как и во многих других городах США, прошли акции протеста.
В США четвертый день подряд продолжаются беспорядки, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он пострадал во время задержания и позже скончался в больнице. На видеозаписи, которую снял очевидец, видно, как полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте безоружного мужчину. После случившегося все четыре полицейских, участвовавших в задержании Флойда, были уволены. Одному из них, Дереку Шовину, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, он задержан.
Несмотря на арест полицейского, беспорядки продолжились. Сначала протестовали только жители Миннеаполиса, но в пятницу их поддержали другие крупные города.