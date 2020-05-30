Google отложила презентацию Android 11 из-за протестов в США

В США четвертый день подряд продолжаются беспорядки, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он пострадал во время задержания и позже скончался в больнице. На видеозаписи, которую снял очевидец, видно, как полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте безоружного мужчину. После случившегося все четыре полицейских, участвовавших в задержании Флойда, были уволены. Одному из них, Дереку Шовину, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, он задержан.