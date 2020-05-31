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Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешной стыковкой Crew Dragon

Ведомости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джеймса Брайденстайна и руководителя SpaceX Илона Маска с успешным запуском космического корабля Crew Dragon и его стыковкой к Международной космической станции (МКС). Он также выразил надежду на сотрудничество в будущем.

«Поздравляю вас с этим успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие прошло успешно. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы», – написал Рогозин в Twitter.

Гендиректор «Роскосмоса» также отметил, что оценил шутку Маска о батуте. На пресс-конференции после запуска Crew Dragon Илон Маск ответил на реплику Рогозина шестилетней давности. Он тогда пригрозил США, что Россия перестанет доставлять американских астронавтов к МКС, и посоветовал в этом случае воспользоваться батутом. «Батут работает!» – сказал Маск, вспомнив слова Рогозина.

В субботу, 30 мая, с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Она успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. Это первая в истории пилотируемая миссия, осуществленная частной компанией. 31 мая Crew Dragon пристыковался к МКС.

Ранее по теме: Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных