Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешной стыковкой Crew Dragon

Гендиректор «Роскосмоса» также отметил, что оценил шутку Маска о батуте. На пресс-конференции после запуска Crew Dragon Илон Маск ответил на реплику Рогозина шестилетней давности. Он тогда пригрозил США, что Россия перестанет доставлять американских астронавтов к МКС, и посоветовал в этом случае воспользоваться батутом. «Батут работает!» – сказал Маск, вспомнив слова Рогозина.