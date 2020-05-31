Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешной стыковкой Crew Dragon
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джеймса Брайденстайна и руководителя SpaceX Илона Маска с успешным запуском космического корабля Crew Dragon и его стыковкой к Международной космической станции (МКС). Он также выразил надежду на сотрудничество в будущем.
«Поздравляю вас с этим успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие прошло успешно. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы», – написал Рогозин в Twitter.
Гендиректор «Роскосмоса» также отметил, что оценил шутку Маска о батуте. На пресс-конференции после запуска Crew Dragon Илон Маск ответил на реплику Рогозина шестилетней давности. Он тогда пригрозил США, что Россия перестанет доставлять американских астронавтов к МКС, и посоветовал в этом случае воспользоваться батутом. «Батут работает!» – сказал Маск, вспомнив слова Рогозина.
В субботу, 30 мая, с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Она успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. Это первая в истории пилотируемая миссия, осуществленная частной компанией. 31 мая Crew Dragon пристыковался к МКС.