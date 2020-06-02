Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Презентацию игр для PlayStation 5 отложили на неопределенный срок

Ведомости

Компания Sony отложила презентацию игр для консоли PlayStation 5, запланированную на 4 июня. В официальном аккаунте PlayStation в Twitter сообщается, что мероприятие, посвященное новой консоли, решено отложить из-за неподходящего момента для празднования.

«Сейчас мы хотим подождать и позволить более важным голосам быть услышанными», — говорится в сообщении, опубликованном на странице PS. На какую дату переносится презентация компания не уточнила, она также не стала объяснять более подробно причины переноса. Sony намеревается представить саму новую игровую приставку PlayStation 5 в конце 2020 г., сообщали в блоге корпорации в октябре 2019 г. Новое поколение конкурирующей игровой консоли Xbox от Microsoft поступит в продажу также в конце 2020 г.

Новая версия игровой консоли PS получит геймпад с улучшенной функцией вибрации. Например, пользователи, играющие в симулятор футбола, смогут различать покрытие стадиона. В кнопки триггеров (L2/R2) встроят адаптивные триггеры. Игроки смогут регулировать силу нажатия так, чтобы чувствовать, например, тактильное ощущение от натяжения лука или ускорение внедорожника на каменистой местности, – рассказывалось в блоге. В сочетании с тактильными ощущениями настройка триггеров позволит лучше имитировать различные действия, объяснили в Sony.

Ранее по теме: Sony объявила дату презентации PlayStation 5

30 мая Alphabet, материнская компания Google, объявила, что запланированная на 3 июня презентация новой версии операционной системы Android 11 не состоится. «Мы бы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать», — говорилось в сообщении. С начала минувшей недели по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате полицейского насилия. 25 мая в городе Миннеаполис штата Миннесота один из полицейских при задержании наступил коленом на шею Флойда. Полицейского арестовали 26 мая, его и еще трех участников задержания уволили из полиции. с города Миннеаполис штата Миннесота. Начавшиеся массовые демонстрации переросли в столкновения с полицией и погромы, а затем распространились и на другие штаты. В 15 штатах для обеспечения порядка привлечены силы Национальной гвардии.

Ранее по теме: Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных