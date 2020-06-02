Презентацию игр для PlayStation 5 отложили на неопределенный срок

30 мая Alphabet, материнская компания Google, объявила, что запланированная на 3 июня презентация новой версии операционной системы Android 11 не состоится. «Мы бы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать», — говорилось в сообщении. С начала минувшей недели по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате полицейского насилия. 25 мая в городе Миннеаполис штата Миннесота один из полицейских при задержании наступил коленом на шею Флойда. Полицейского арестовали 26 мая, его и еще трех участников задержания уволили из полиции. с города Миннеаполис штата Миннесота. Начавшиеся массовые демонстрации переросли в столкновения с полицией и погромы, а затем распространились и на другие штаты. В 15 штатах для обеспечения порядка привлечены силы Национальной гвардии.