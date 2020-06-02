Презентацию игр для PlayStation 5 отложили на неопределенный срок
Компания Sony отложила презентацию игр для консоли PlayStation 5, запланированную на 4 июня. В официальном аккаунте PlayStation в Twitter сообщается, что мероприятие, посвященное новой консоли, решено отложить из-за неподходящего момента для празднования.
«Сейчас мы хотим подождать и позволить более важным голосам быть услышанными», — говорится в сообщении, опубликованном на странице PS. На какую дату переносится презентация компания не уточнила, она также не стала объяснять более подробно причины переноса. Sony намеревается представить саму новую игровую приставку PlayStation 5 в конце 2020 г., сообщали в блоге корпорации в октябре 2019 г. Новое поколение конкурирующей игровой консоли Xbox от Microsoft поступит в продажу также в конце 2020 г.
Новая версия игровой консоли PS получит геймпад с улучшенной функцией вибрации. Например, пользователи, играющие в симулятор футбола, смогут различать покрытие стадиона. В кнопки триггеров (L2/R2) встроят адаптивные триггеры. Игроки смогут регулировать силу нажатия так, чтобы чувствовать, например, тактильное ощущение от натяжения лука или ускорение внедорожника на каменистой местности, – рассказывалось в блоге. В сочетании с тактильными ощущениями настройка триггеров позволит лучше имитировать различные действия, объяснили в Sony.
30 мая Alphabet, материнская компания Google, объявила, что запланированная на 3 июня презентация новой версии операционной системы Android 11 не состоится. «Мы бы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать», — говорилось в сообщении. С начала минувшей недели по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате полицейского насилия. 25 мая в городе Миннеаполис штата Миннесота один из полицейских при задержании наступил коленом на шею Флойда. Полицейского арестовали 26 мая, его и еще трех участников задержания уволили из полиции. с города Миннеаполис штата Миннесота. Начавшиеся массовые демонстрации переросли в столкновения с полицией и погромы, а затем распространились и на другие штаты. В 15 штатах для обеспечения порядка привлечены силы Национальной гвардии.