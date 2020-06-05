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В России началось тестирование онлайн-тахографов для автобусов и грузовиков

Ведомости

В России началось тестирование онлайн-тахографов, которыми планируется оборудоваться все новые грузовики и автобусы. Внедрение приборов позволит штрафовать за нарушение скоростного режима и режима труда и отдыха водителей на основании данных, переданных с них. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект закона об онлайн-тахографии, который разработал Минтранс.

В правительство документ планируется внести осенью 2020 г. Он предполагает отлагательный срок вступления в силу, в Москве и Московской области – через год, в остальных регионах – через два года. При внедрении онлайн-тахографов будет полностью автоматизирована система выставления штрафа. Однако в Минтрансе отмечают, что решение о назначении наказания все же будет принимать должностное лицо, которому попадут свидетельства о нарушении, переданные прибором. По словам собеседника газеты в транспортной отрасли, такая мера контроля задумывалась для сокращения числа и нагрузки инспекторов на дороги и автоматизированной обработки данных.

По словам гендиректора «Росавтотранса» Алексея Двойных, систему начнут вводить через проект обновления городского транспорта, комплектуя автобусы и троллейбусы. В Минтрансе сообщили, что в этапе пилотного проекта в нем будет участвовать пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях. По словам Двойных, сейчас прорабатывается установка устройств и взаимодействие с системой передачи данных. Она может завершиться до конца 2020 г.

Для обработки данных по заказу Минтранса уже разработана автоматизированная информационная система «Тахографический контроль». В 2017 г. тендер на ее создание выиграло петербуржское ООО «Интек», принадлежит Геннадию Головастикову и Евгению Столярову. Ее опытная эксплуатация пройдет по пилотному проекту. По словам замгендиректора по автоматизации транспорта АО «Штрих» (производитель тахографов) Валентины Усачевой, проверка передачи информации с онлайн-тахографа будет проходить в самой системе. В период «пилота» штрафная система онлайн действовать не будет, добавляет Двойных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных