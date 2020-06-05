В России началось тестирование онлайн-тахографов для автобусов и грузовиков

В правительство документ планируется внести осенью 2020 г. Он предполагает отлагательный срок вступления в силу, в Москве и Московской области – через год, в остальных регионах – через два года. При внедрении онлайн-тахографов будет полностью автоматизирована система выставления штрафа. Однако в Минтрансе отмечают, что решение о назначении наказания все же будет принимать должностное лицо, которому попадут свидетельства о нарушении, переданные прибором. По словам собеседника газеты в транспортной отрасли, такая мера контроля задумывалась для сокращения числа и нагрузки инспекторов на дороги и автоматизированной обработки данных.