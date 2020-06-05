Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, состояние которого Forbes оценивает в $109,6 млрд, отверг слухи о том, что он якобы собирается чипировать население планеты с помощью вакцины от коронавируса, сообщает Business Insider. По его словам, ничем подобным он никогда не занимался. «Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно», — сказал Гейтс.
Миллиардер недоволен тем, что во время пандемии коронавируса цифровые инструменты используют для распространения антинаучных идей. По его мнению, после появления вакцины от коронавируса необходимо будет добиться формирования группового иммунитета, то есть прививки следует сделать около 80% населения. Но если люди будут думать, что им хотят вместе с вакциной установить какой-то чип, то они будут отказываться от вакцинации и вирус продолжит распространяться и убивать людей со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями, пояснил Гейтс.
Ранее в интервью BBC он заявил, что обеспокоен существованием «сумасшедших антинаучных идей». «И меня несколько удивляет, что часть этих теорий — обо мне», — говорил он.
Гейтс напомнил, что созданный им и его супругой Мелиндой Гейтс фонд регулярно переводит деньги на разработку вакцины. В ближайшие пять лет организация направит $1,6 млрд Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI). Средства будут потрачены на обеспечение вакцинами беднейших стран мира. Еще более $100 млн фонд потратит на распространение вакцины от COVID-19 после ее появления.