Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Миллиардер недоволен тем, что во время пандемии коронавируса цифровые инструменты используют для распространения антинаучных идей. По его мнению, после появления вакцины от коронавируса необходимо будет добиться формирования группового иммунитета, то есть прививки следует сделать около 80% населения. Но если люди будут думать, что им хотят вместе с вакциной установить какой-то чип, то они будут отказываться от вакцинации и вирус продолжит распространяться и убивать людей со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями, пояснил Гейтс.