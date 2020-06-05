Рынок связи просел в апреле на 4%
В апреле оборот рынка связи снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и вырос на 2,7% к предыдущему месяцу. Такие данные приводит Росстат. Росстат связывает это в том числе с ростом интереса к трансляции мультимедийного контента во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции.
Таким образом, телекоммуникации – один из наименее пострадавших сегментов российского рынка услуг, следует из материалов Росстата. В целом его оборот в апреле по сравнению с тем же периодом 2019 г. сократился на 37,9% до 537,2 млрд руб., посчитало ведомство. Примерно в половине сегментов сервисного рынка выручка сократилась год к году более чем на 50%, а в некоторых обвал превысил 95%.
По данным Росстата, самыми пострадавшими оказались туристическая и гостиничная отрасли (отели, санатории, дома отдыха, турбазы), спорт (спортклубы, фитнес-центры) и культура (музеи, дома культуры, кинотеатры, театры). Их доходы снизились на 87–97% по сравнению с апрелем 2019 г. Бытовые и транспортные услуги по всей стране просели более чем на 60%, услуги почтовой связи и курьерской доставки – на 15,5%.