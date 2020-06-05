Рынок связи просел в апреле на 4%

Таким образом, телекоммуникации – один из наименее пострадавших сегментов российского рынка услуг, следует из материалов Росстата. В целом его оборот в апреле по сравнению с тем же периодом 2019 г. сократился на 37,9% до 537,2 млрд руб., посчитало ведомство. Примерно в половине сегментов сервисного рынка выручка сократилась год к году более чем на 50%, а в некоторых обвал превысил 95%.