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Рынок связи просел в апреле на 4%

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В апреле оборот рынка связи снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и вырос на 2,7% к предыдущему месяцу. Такие данные приводит Росстат. Росстат связывает это в том числе с ростом интереса к трансляции мультимедийного контента во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции.

Таким образом, телекоммуникации – один из наименее пострадавших сегментов российского рынка услуг, следует из материалов Росстата. В целом его оборот в апреле по сравнению с тем же периодом 2019 г. сократился на 37,9% до 537,2 млрд руб., посчитало ведомство. Примерно в половине сегментов сервисного рынка выручка сократилась год к году более чем на 50%, а в некоторых обвал превысил 95%.

По данным Росстата, самыми пострадавшими оказались туристическая и гостиничная отрасли (отели, санатории, дома отдыха, турбазы), спорт (спортклубы, фитнес-центры) и культура (музеи, дома культуры, кинотеатры, театры). Их доходы снизились на 87–97% по сравнению с апрелем 2019 г. Бытовые и транспортные услуги по всей стране просели более чем на 60%, услуги почтовой связи и курьерской доставки – на 15,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных