Операторы выступили против сетей 5G только на российском оборудовании
Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которой представлены операторы связи, не согласовала предложение Минкомсвязи о строительстве сетей 5G исключительно на российском оборудовании и к 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания группы, которое прошло 10 июня, и его участников.
Изменения предлагалось внести в федеральный проект «Информационная инфраструктура». По его действующей редакции, в 2020 г. связь 5G должна использоваться в двух отраслях российской экономики, а к 2024 г. — в пяти. Минкомсвязь решила объединить несколько показателей проекта, внеся новый. Им предусматривается, 5G появится в России в 2024 г. в десяти городах-миллионниках только на отечественном оборудовании. В министерстве газете объяснили, что изменения потребовались для исполнения общей политики по укрупнению показателей, а для того, что внести их в федеральный проект, надо в обязательном порядке согласовать новации с рабочей группой АНО. Ранее Минкомсвязь уже выступила за обязательное использование преимущественно отечественного оборудования в проекта концепции по созданию и развитию сетей пятого поколения. «Ростех» планировал стать его поставщиком.
На заседании рабочей группы мнения ее участников со стороны отраслевого бизнеса и государства разделились. Решающим при голосовании стал голос руководителя группы президента Ассоциации больших данных и члена совета директоров «Мегафона» Анны Серебряниковой. Она выступила против, объяснив свою позицию тем, что возможность пользоваться связью 5G с учетом ее социальной значимости должна быть у граждан и бизнеса уже с 2021-го, а не 2024 г. Как пояснила Серебряникова изданию, предложение Минкомсвязи подразумевает перенос запуска сервисов для реального сектора экономики на срок не ранее 2025 г. Она добавил, что замечания к новым показателям от министерства возникали также у Федеральной антимонопольной службы и Минпромторга.
По мнению вице-президента МТС по технике Виктора Белова, изложенном в письме в рабочую группу, необходимо заложить в федеральном проекте финансовое обеспечение создания 5G в России уже на 2020 г. Член совета директоров ряда компаний группы МТС Андрей Ушацкий подтвердил, что создание сетей 5G только на отечественном оборудовании и к 2024 г. приведет к существенному отставанию всех отраслей экономики. В пресс-службе «Вымпелкома» отметили, что нельзя привязывать сроки запуска 5G к датам готовности отечественного оборудования для него. Куда важней, считать в компании, выделить частоты под их создание. По мнению директора отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Алексея Богданова, главный конкурентный фактор в вопросе развития 5G — это скорость и масштаб развертывания сетей. Он считает логичным вступить в партнерские отношения с одним из зарубежных поставщиков оборудования или позволить новому стандарту развиваться в конкурентной среде.