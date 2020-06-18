Операторы выступили против сетей 5G только на российском оборудовании

По мнению вице-президента МТС по технике Виктора Белова, изложенном в письме в рабочую группу, необходимо заложить в федеральном проекте финансовое обеспечение создания 5G в России уже на 2020 г. Член совета директоров ряда компаний группы МТС Андрей Ушацкий подтвердил, что создание сетей 5G только на отечественном оборудовании и к 2024 г. приведет к существенному отставанию всех отраслей экономики. В пресс-службе «Вымпелкома» отметили, что нельзя привязывать сроки запуска 5G к датам готовности отечественного оборудования для него. Куда важней, считать в компании, выделить частоты под их создание. По мнению директора отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Алексея Богданова, главный конкурентный фактор в вопросе развития 5G — это скорость и масштаб развертывания сетей. Он считает логичным вступить в партнерские отношения с одним из зарубежных поставщиков оборудования или позволить новому стандарту развиваться в конкурентной среде.