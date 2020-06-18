Основатель Telegram предложил устанавливать приложения в обход Google и Apple

Основатель Telegram Павел Дуров предложил устанавливать приложения самостоятельно или через альтернативные Google Play и Apple Store магазины приложений. По его словам, нужно бороться с монополией Apple и Google, которые берут комиссии в 30% с каждой продажи цифровых продуктов. Об этом Дуров написал в своем Twitter.