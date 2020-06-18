Основатель Telegram предложил устанавливать приложения в обход Google и Apple
Основатель Telegram Павел Дуров предложил устанавливать приложения самостоятельно или через альтернативные Google Play и Apple Store магазины приложений. По его словам, нужно бороться с монополией Apple и Google, которые берут комиссии в 30% с каждой продажи цифровых продуктов. Об этом Дуров написал в своем Twitter.
По словам Дурова, из-за «безумного налога», который берут с продаж через свои магазины Apple и Google, «пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе». «Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет», — заявил основатель Telegram.
В качестве решения проблемы он предложил пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений. «Просто скопируйте, как приложения устанавливаются на рабочие столы», — написал Дуров.
«Этим компаниям нельзя позволять ограничивать свободу на миллиарды», — добавил он в комментариях к своему посту. Дуров отметил, что монополия интернет-гигантов приводит к поборам в 30%, цензуре и отсутствию конфиденциальности.