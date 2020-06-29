«В контакте» запустила платформу для монетизации контента в сообществах
«В контакте» запустила специализированную платформу VK Donut для монетизации авторами своего контента в сообществах, сообщили в пресс-службе соцсети.
«Подписчики смогут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы – отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам», – уточнили в компании.
Платформой могут воспользоваться участники любого сообщества вне зависимости от тематики. В качестве контента для монетизации может выступать страница с авторской музыкой, рассказами, мемами, публикациями о бизнесе или медиа. Автор самостоятельно выбирает минимальную ежемесячную сумму подписки – от 50 до 2000 руб., а также выбирает способ получения денежных средств – на банковскую карту или баланс VK Pay.
Для подписчиков сообществ VK Donut – это возможность отблагодарить автора и получить доступ к эксклюзивному контенту. Подписка оформляется прямо в социальной сети, необходимо только ввести сумму, и она будет каждый месяц списываться с банковской карты или счета VK Pay.