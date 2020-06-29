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«В контакте» запустила платформу для монетизации контента в сообществах

Ведомости

«В контакте» запустила специализированную платформу VK Donut для монетизации авторами своего контента в сообществах, сообщили в пресс-службе соцсети.

«Подписчики смогут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы – отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам», – уточнили в компании.

Платформой могут воспользоваться участники любого сообщества вне зависимости от тематики. В качестве контента для монетизации может выступать страница с авторской музыкой, рассказами, мемами, публикациями о бизнесе или медиа. Автор самостоятельно выбирает минимальную ежемесячную сумму подписки – от 50 до 2000 руб., а также выбирает способ получения денежных средств – на банковскую карту или баланс VK Pay.

Для подписчиков сообществ VK Donut – это возможность отблагодарить автора и получить доступ к эксклюзивному контенту. Подписка оформляется прямо в социальной сети, необходимо только ввести сумму, и она будет каждый месяц списываться с банковской карты или счета VK Pay.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных