«В контакте» запустила платформу для монетизации контента в сообществах

Платформой могут воспользоваться участники любого сообщества вне зависимости от тематики. В качестве контента для монетизации может выступать страница с авторской музыкой, рассказами, мемами, публикациями о бизнесе или медиа. Автор самостоятельно выбирает минимальную ежемесячную сумму подписки – от 50 до 2000 руб., а также выбирает способ получения денежных средств – на банковскую карту или баланс VK Pay.