«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

Из 24 млрд рублей 13,3 млрд планировалось выделить из бюджета. По проекту разработкой квантовых вычислителей занимается ВНИИА им. Н. Л. Духова, а над элементами квантового компьютера — кубитами — работают в МГУ, МФТИ, НИТУ МИСиС, НОЦ ФМН МГТУ им. Н. Э. Баумана, ФИАНе, Российском квантовом центре и е ще ряде академических институтов. План развития квантовых технологий в составе федерального проекта «Цифровые технологии» разработали Российский квантовый центром и НИТУ МИСиС. По нему отставание страны в квантовых технологиях планируется сократить к 2024 г., для этого потребуется создать профильную организацию и выделить более 43 млрд руб. на ее деятельность.