«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер
Квантовый компьютер от «Росатома» может быть не создан к 2024 году из-за сокращения государственного финансирования квантовых вычислений на 50% в 2020 г. Об этом говорится в отзыве госкорпорации на предложение Минкомсвязи о секвестре, направленного АНО «Цифровая экономика», пишет «Коммерсантъ».
Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны. По направлению «Квантовые вычисления» планировалось выделение 5,72 млрд рублей, в том числе 2 млрд руб. средств госкорпорации. Из них 4,7 млрд рубле предназначались на закупку оборудования.
В отзыве говорится, что сокращение бюджетного финансирования помешает созданию 100-кубитного квантового компьютера к 2024 г. «Росатом» отмечает, что необходимость построения полного стека технологий квантового компьютера не позволяет отказаться от отдельных технологических направлений. Госкорпорация просит сохранить финансирование на прежнем уровне. На весь проект потребуется 24 млрд руб.
Из 24 млрд рублей 13,3 млрд планировалось выделить из бюджета. По проекту разработкой квантовых вычислителей занимается ВНИИА им. Н. Л. Духова, а над элементами квантового компьютера — кубитами — работают в МГУ, МФТИ, НИТУ МИСиС, НОЦ ФМН МГТУ им. Н. Э. Баумана, ФИАНе, Российском квантовом центре и е ще ряде академических институтов. План развития квантовых технологий в составе федерального проекта «Цифровые технологии» разработали Российский квантовый центром и НИТУ МИСиС. По нему отставание страны в квантовых технологиях планируется сократить к 2024 г., для этого потребуется создать профильную организацию и выделить более 43 млрд руб. на ее деятельность.