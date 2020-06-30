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«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

Ведомости

Квантовый компьютер от «Росатома» может быть не создан к 2024 году из-за сокращения государственного финансирования квантовых вычислений на 50% в 2020 г. Об этом говорится в отзыве госкорпорации на предложение Минкомсвязи о секвестре, направленного АНО «Цифровая экономика», пишет «Коммерсантъ».

Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны. По направлению «Квантовые вычисления» планировалось выделение 5,72 млрд рублей, в том числе 2 млрд руб. средств госкорпорации. Из них 4,7 млрд рубле предназначались на закупку оборудования.

В отзыве говорится, что сокращение бюджетного финансирования помешает созданию 100-кубитного квантового компьютера к 2024 г. «Росатом» отмечает, что необходимость построения полного стека технологий квантового компьютера не позволяет отказаться от отдельных технологических направлений. Госкорпорация просит сохранить финансирование на прежнем уровне. На весь проект потребуется 24 млрд руб.

Ранее по теме: «Росатом» заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Из 24 млрд рублей 13,3 млрд планировалось выделить из бюджета. По проекту разработкой квантовых вычислителей занимается ВНИИА им. Н. Л. Духова, а над элементами квантового компьютера — кубитами — работают в МГУ, МФТИ, НИТУ МИСиС, НОЦ ФМН МГТУ им. Н. Э. Баумана, ФИАНе, Российском квантовом центре и е ще ряде академических институтов. План развития квантовых технологий в составе федерального проекта «Цифровые технологии» разработали Российский квантовый центром и НИТУ МИСиС. По нему отставание страны в квантовых технологиях планируется сократить к 2024 г., для этого потребуется создать профильную организацию и выделить более 43 млрд руб. на ее деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных