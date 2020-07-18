Twitter объяснил механизм взлома аккаунтов знаменитостей и бизнесменов

В ночь с 15 на 16 июля злоумышленники начали рассылать мошеннические твиты от имени известных бизнесменов, политиков и знаменитостей, в числе взломанных ‒ аккаунты генерального директора Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Джозефа Байдена, рэпера Канье Уэста и других знаменитостей. Мошенники рассылали сообщения с адресами биткоин-кошельков и предложениями удвоить все входящие платежи. 16 июля Twitter на время заблокировал отправку твитов для целой группы аккаунтов, преимущественно для учетных записей с галочками верификации.