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Крупнейшая хакерская атака на Twitter. Главное

Мошенники взломали аккаунты известных миллиардеров и политиков. Соцсеть заявила о применении социальной инженерии
Юрий Литвиненко
Reuters

Популярные аккаунты в социальной сети Twitter, принадлежащие ведущим бизнесменам и политикам США, были взломаны в ночь с 15 на 16 июля. Злоумышленники рассылали от их имени сообщения с предложениями удвоить платежи в биткоинах. Twitter пришлось на время отключить свои функции для целой группы пользователей — в основном для верифицированных аккаунтов. Главная информация о массовой ночной атаке:

  • Первыми были взломаны аккаунты генерального директора Tesla Илона Маска и филантропа и основателя Microsoft Билла Гейтса.

  • Мошенники начали предлагать от их имени бесплатную криптовалюту. «Чувствую себя щедрым из-за COVID-19», — написали злоумышленники от имени Маска. Они предлагали пользователям отправлять деньги на определенный криптокошелек и обещали удваивать все входящие платежи.

  • Позднее мошеннические сообщения появились на страницах бывшего президента США Барака Обамы, его бывшего вице-президента и текущего кандидата в президенты Джозефа Байдена, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэпера Канье Уэста, а также других знаменитостей, в том числе из сообщества пользователей криптовалют. Сообщения также рассылались с корпоративных аккаунтов Apple и Uber.

  • Сообщения оперативно удалялись, однако пользователи Twitter успели отправлять средства на кошельки мошенников. Информация блокчейна (распределенной базы данных, через которую проводились платежи), была в открытом доступе. По данным открытых источников, в ближайшие часы после атаки на мошеннические кошельки поступило больше 300 переводов на сумму более $110 000 в долларовом эквиваленте, уточняет Protocol.

  • Twitter полагает, что его сотрудники стали жертвой координированной атаки с применением социальной инженерии, заявила служба технической поддержки ранним утром 16 июля. В компании пообещали провести расследование и сообщить подробности позднее.

  • Социальная сеть на время отключила для части аккаунтов возможность писать сообщения и сбрасывать пароль. Ограничение в основном коснулось аккаунтов с галочками верификации — такие выдаются знаменитостям, журналистам, политикам, официальным аккаунтам компаний, СМИ и государственных учреждений. Позднее Twitter восстановила функциональность, но предупредила о возможных перебоях.

  • Некоторые пользователи Twitter начали показывать скриншоты внутреннего сервиса, через который предположительно контролировались аккаунты компаний и знаменитостей, социальная сеть удаляла эти скриншоты, сообщает Vice.

  • Акции Twitter торгуются на Нью-йоркской фондовой бирже, однако торговый день на бирже закрылся до массового взлома. Акции Twitter подешевели на торгах после закрытия на 4.96%, их цена в реальном времена на 11.24 мск составляет $33,90, указывает сервис Investing.com.

Инцидент стал крупнейшим последствием кибератаки на пользователей Twitter в истории социальной сети. Первый массовый взлом популярных аккаунтов произошел в 2009 г., тогда еще действующий президент США Барак Обама также был жертвой атаки на Twitter. Аккаунт Дональда Трампа взламывался в 2015 г., до избрания его президентом США. В 2019 г. злоумышленники смогли отправить твиты от имени генерального директора Twitter Джека Дорси. Ранее хакеры также взламывали другие верифицированные аккаунты, переименовывали их в «Илона Маска» и также предлагали удваивать биткоины, иногда — прямо в комментариях под твитами настоящего Илона Маска.

Ранее по теме: 10 главных кибератак в истории человечества

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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