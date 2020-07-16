Крупнейшая хакерская атака на Twitter. Главное

Первыми были взломаны аккаунты генерального директора Tesla Илона Маска и филантропа и основателя Microsoft Билла Гейтса.

Мошенники начали предлагать от их имени бесплатную криптовалюту. «Чувствую себя щедрым из-за COVID-19», — написали злоумышленники от имени Маска. Они предлагали пользователям отправлять деньги на определенный криптокошелек и обещали удваивать все входящие платежи .

Позднее мошеннические сообщения появились на страницах бывшего президента США Барака Обамы, его бывшего вице-президента и текущего кандидата в президенты Джозефа Байдена, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэпера Канье Уэста, а также других знаменитостей, в том числе из сообщества пользователей криптовалют. Сообщения также рассылались с корпоративных аккаунтов Apple и Uber.

Сообщения оперативно удалялись, однако пользователи Twitter успели отправлять средства на кошельки мошенников. Информация блокчейна (распределенной базы данных, через которую проводились платежи), была в открытом доступе. По данным открытых источников, в ближайшие часы после атаки на мошеннические кошельки поступило больше 300 переводов на сумму более $110 000 в долларовом эквиваленте , уточняет Protocol.

Twitter полагает, что его сотрудники стали жертвой координированной атаки с применением социальной инженерии , заявила служба технической поддержки ранним утром 16 июля. В компании пообещали провести расследование и сообщить подробности позднее.

Социальная сеть на время отключила для части аккаунтов возможность писать сообщения и сбрасывать пароль. Ограничение в основном коснулось аккаунтов с галочками верификации — такие выдаются знаменитостям, журналистам, политикам, официальным аккаунтам компаний, СМИ и государственных учреждений. Позднее Twitter восстановила функциональность, но предупредила о возможных перебоях.

Некоторые пользователи Twitter начали показывать скриншоты внутреннего сервиса, через который предположительно контролировались аккаунты компаний и знаменитостей, социальная сеть удаляла эти скриншоты, сообщает Vice.