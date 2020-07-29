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«Билайн» инвестирует в строительство мобильной сети в московском метро

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«Вымпелком» (бренд «Билайн») инвестирует в строительство мобильной сети в московском метро на оборудовании китайской Huawei, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора. Инвестиции официально не раскрываются. По словам источника газеты, их сумма превысит 3 млрд руб. в течение трех лет.

Новое оборудование сможет поддерживать технологии 5G после запуска этого стандарта. Проект планируется завершить в ноябре 2020 г., в первую очередь сеть запустят на пяти самых загруженных линиях, затем на остальных. Сейчас сеть «Вымпелкома» уже доступна на 61 из 218 подземных станций метро, утверждают в компании.

Партнером проекта стала китайская Huawei, на оборудовании которой «Вымпелком» ранее начал обновлять сеть до 5G-ready в Москве. Инвестиции в первый этап составили 5 млрд руб., вложения во вторую фазу должны быть соизмеримы, рассказывали в компании.

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Оператор будет готов запустить связь 5G сразу, как только появятся нужные частоты, говорил гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич. Наиболее подходящий для операторов диапазон 3,4–3,8 ГГц для развертывания 5G сейчас занят спутниковой связью Минобороны и «Роскосмоса», объяснял в 2019 г. вице-премьер Максим Акимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных