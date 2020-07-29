«Билайн» инвестирует в строительство мобильной сети в московском метро
«Вымпелком» (бренд «Билайн») инвестирует в строительство мобильной сети в московском метро на оборудовании китайской Huawei, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора. Инвестиции официально не раскрываются. По словам источника газеты, их сумма превысит 3 млрд руб. в течение трех лет.
Новое оборудование сможет поддерживать технологии 5G после запуска этого стандарта. Проект планируется завершить в ноябре 2020 г., в первую очередь сеть запустят на пяти самых загруженных линиях, затем на остальных. Сейчас сеть «Вымпелкома» уже доступна на 61 из 218 подземных станций метро, утверждают в компании.
Оператор будет готов запустить связь 5G сразу, как только появятся нужные частоты, говорил гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич. Наиболее подходящий для операторов диапазон 3,4–3,8 ГГц для развертывания 5G сейчас занят спутниковой связью Минобороны и «Роскосмоса», объяснял в 2019 г. вице-премьер Максим Акимов.