«Билайн» инвестирует в строительство мобильной сети в московском метро

Новое оборудование сможет поддерживать технологии 5G после запуска этого стандарта. Проект планируется завершить в ноябре 2020 г., в первую очередь сеть запустят на пяти самых загруженных линиях, затем на остальных. Сейчас сеть «Вымпелкома» уже доступна на 61 из 218 подземных станций метро, утверждают в компании.