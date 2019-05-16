«Билайн» обновляет сеть в Москве с помощью Huawei

Максим Стулов / Ведомости

«Билайн» модернизирует московскую инфраструктуру сетей связи на базе оборудования Huawei, рассказали в четверг гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич и гендиректор Huawei в регионе Евразия Эйден У.

Обновление сети завершится в сентябре 2019 г. и пройдет в два этапа. К 2020 г. «Билайн» сперва обновит все московские базовые станции, а затем установит несколько тысяч новых, объясняет Лацанич. В течение пяти лет оператор обещает увеличить их число на 60%. Точное число московских базовых станций оператор не раскрывает. Инвестиции в первую фазу составят 5 млрд руб., вложения во вторую должны быть «соизмеримы». Емкость сети вырастет, а мобильный интернет ускорится в три раза, обещает Лацанич. Это отвечает ежегодному росту потребления мобильного интернета.

Лацанич называет обновленную инфраструктуру готовой к работе с пятым поколением связи: как только появятся необходимые радиочастоты, потребуется разве что минимальная доработка инфраструктуры, рассказал Лацанич.

А частот пока что нет. Наиболее привлекательный диапазон для развертывания пятого поколения связи – 3,4–3,8 ГГц, однако вопрос выделения этих частот для сетей связи пятого поколения не решен. На них работает спутниковая связь военного и других ведомств, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник. «Верхний диапазон – 3,4–3,8 ГГц – находится в основном в использовании для специальных задач», – сказал 19 апреля на встрече с президентом вице-премьер Максим Акимов, попросивший дать поручения по расчистке частот. Минобороны в своем отзыве на проект концепции развития пятого поколения рекомендовало повременить с использованием этого диапазона.

Осенью 2017 г. МТС и Ericsson подписали соглашение о модернизации и подготовке сети МТС к стандарту 5G и технологиям IoT, напоминает представитель оператора Алексей Меркутов. МТС закупила 5G-ready оборудование и ПО на сумму более 400 млн евро для Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов. Активная работа по интеграции 5G-ready оборудования ведется и в Москве, уверяет Меркутов.

Готовность и обещание ввести в эксплуатацию сеть 5G-ready совершенно не говорит о планах строительства полноценной сети 5G, которую предстоит активировать на совершенно другом оборудовании, не соглашается представитель «Мегафона» Юрий Нехайчук. Ключевая проблема запуска сетей пятого поколения – не оборудование, а частотный ресурс. Без понимания, на каких частотах будет работать сеть, бессмысленно говорить о модернизации оборудования, поскольку технические характеристики во многом зависят от частот, категоричен Нехайчук.