«Коммерсантъ»: данные миллиона московских водителей оказались в сети
На одном из хакерских форумов разместили архив с базой данных водителей Москвы и Московской области, пишет «Коммерсантъ». База состоит из файлов Excel с информацией о примерно 1 млн автомобилистов, актуальными на конец 2019 г., отмечает издание. Начальная цена базы – $1500.
По данным газеты, в ней может содержаться информация о дате регистрации автомобиля, государственном регистрационном знаке, марке, модели, годе выпуска, фамилии, имени и отчестве владельца. Также в ней указан телефон и дата рождения водителя, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС. В МВД на запрос газеты не ответили.
Основатель DeviceLock Ашот Оганесян предположил, что базу продает сотрудник крупной страховой компании. Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов утверждает, что такой архив может заинтересовать угонщиков или мошенников, которые получают информацию от жертвы с помощью психологических уловок.
Это не первая утечка баз данных автовладельцев. В мае 2020 г. на одном из форумов в даркнете выставили на продажу схожую базу за 1,5 биткоина (около $14 000).