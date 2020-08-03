«Коммерсантъ»: данные миллиона московских водителей оказались в сети

По данным газеты, в ней может содержаться информация о дате регистрации автомобиля, государственном регистрационном знаке, марке, модели, годе выпуска, фамилии, имени и отчестве владельца. Также в ней указан телефон и дата рождения водителя, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС. В МВД на запрос газеты не ответили.