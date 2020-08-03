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«Коммерсантъ»: данные миллиона московских водителей оказались в сети

Ведомости

На одном из хакерских форумов разместили архив с базой данных водителей Москвы и Московской области, пишет «Коммерсантъ». База состоит из файлов Excel с информацией о примерно 1 млн автомобилистов, актуальными на конец 2019 г., отмечает издание. Начальная цена базы – $1500.

По данным газеты, в ней может содержаться информация о дате регистрации автомобиля, государственном регистрационном знаке, марке, модели, годе выпуска, фамилии, имени и отчестве владельца. Также в ней указан телефон и дата рождения водителя, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС. В МВД на запрос газеты не ответили.

Основатель DeviceLock Ашот Оганесян предположил, что базу продает сотрудник крупной страховой компании. Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов утверждает, что такой архив может заинтересовать угонщиков или мошенников, которые получают информацию от жертвы с помощью психологических уловок.

Это не первая утечка баз данных автовладельцев. В мае 2020 г. на одном из форумов в даркнете выставили на продажу схожую базу за 1,5 биткоина (около $14 000).

Ранее по теме: В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных