В России разработали автономную «антиковидную» пропускную систему

Комплекс, который разработчики назвали «Зоркий», способен без участия оператора принимать решения, запускать и выпускать человека или нет до прикладывания пропуска к считывателю, идентифицировать его личность, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, а также записывать видео.