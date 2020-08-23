В России разработали автономную «антиковидную» пропускную систему
В России разработали модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).
«На основе тепловизоров, разработанных "Швабе" в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», ‒ рассказали в компании.
Комплекс, который разработчики назвали «Зоркий», способен без участия оператора принимать решения, запускать и выпускать человека или нет до прикладывания пропуска к считывателю, идентифицировать его личность, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, а также записывать видео.