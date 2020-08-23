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В России разработали автономную «антиковидную» пропускную систему

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В России разработали модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).

«На основе тепловизоров, разработанных "Швабе" в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», ‒ рассказали в компании.

Комплекс, который разработчики назвали «Зоркий», способен без участия оператора принимать решения, запускать и выпускать человека или нет до прикладывания пропуска к считывателю, идентифицировать его личность, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, а также записывать видео.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных