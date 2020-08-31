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Новый комплекс ПВО «Деривация» поступит в армию в 2022 году

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Новый зенитный комплекс противовоздушной обороны «Деривация» поступит в Вооруженные силы РФ в 2022 г., рассказал ТАСС генеральный директор «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов.

«Первые поставки нового зенитного комплекса в войска запланированы в 2022 г.», – сказал Потапов, отметив, что в ходе предварительных испытаний «Деривация» смогла успешно поразить беспилотники разного типа. Как рассказали на самом предприятии, государственные испытания новой боевой машины должны завершиться в 2022 г.

Зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» – самоходная установка на базе шасси БМП-3 с автоматической пушкой калибра 57 мм. Комплекс предназначен для борьбы с воздушными целями, в первую очередь, беспилотниками и крылатыми ракетами.

Как ранее сообщили в УВЗ, боевые машины 2С38 «Деривация-ПВО» приняли участие в параде Победы на Красной площади, который в этом году прошел 24 июня. Вместе с ними по Красной площади проехали танки Т-14 «Армата», cамоходные артиллерийские установки 2С35 «Коалиция-СВ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и другие машины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных