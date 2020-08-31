Новый комплекс ПВО «Деривация» поступит в армию в 2022 году
Новый зенитный комплекс противовоздушной обороны «Деривация» поступит в Вооруженные силы РФ в 2022 г., рассказал ТАСС генеральный директор «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов.
«Первые поставки нового зенитного комплекса в войска запланированы в 2022 г.», – сказал Потапов, отметив, что в ходе предварительных испытаний «Деривация» смогла успешно поразить беспилотники разного типа. Как рассказали на самом предприятии, государственные испытания новой боевой машины должны завершиться в 2022 г.
Зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» – самоходная установка на базе шасси БМП-3 с автоматической пушкой калибра 57 мм. Комплекс предназначен для борьбы с воздушными целями, в первую очередь, беспилотниками и крылатыми ракетами.
Как ранее сообщили в УВЗ, боевые машины 2С38 «Деривация-ПВО» приняли участие в параде Победы на Красной площади, который в этом году прошел 24 июня. Вместе с ними по Красной площади проехали танки Т-14 «Армата», cамоходные артиллерийские установки 2С35 «Коалиция-СВ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и другие машины.