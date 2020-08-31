Новый комплекс ПВО «Деривация» поступит в армию в 2022 году

Как ранее сообщили в УВЗ, боевые машины 2С38 «Деривация-ПВО» приняли участие в параде Победы на Красной площади, который в этом году прошел 24 июня. Вместе с ними по Красной площади проехали танки Т-14 «Армата», cамоходные артиллерийские установки 2С35 «Коалиция-СВ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и другие машины.