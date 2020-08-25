Минобороны предложило заменить «Армату» «танком будущего»
Минобороны разработало концепцию двухзвенного «танка будущего», который к 2040-м гг. должен прийти на смену «Армате», пишет ТАСС.
Проект представлен 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ). «Такая боевая машина рассматривается сегодня в варианте двухзвенной сочлененной конструкции. Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле», – рассказал агентству замначальника НИИИ БТВТ полковник Евгений Губанов на форуме «Армия 2020».
По его словам, в средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания. Губанов добавил, что во втором звене танка будет находиться газотурбинный двигатель, а также воздушные и наземные дроны, которые будут искать мины, вести разведку и охрану танка. Наблюдать за полем боя экипаж будет с помощью технологии компьютерного зрения «прозрачная броня»: информация будет передаваться с внешних датчиков танка.
Танк Т-14 «Армата» впервые продемонстрировали на параде Победы в 2015 г., однако его государственные испытания начались только в 2020 г. Изначально планировалось, что на вооружение эти машины поступят в 2018 г., однако теперь сроком начала поставок в войска называется 2021 г. Как сообщали в феврале источники «Ведомостей» в оборонной отрасли, до 2027 г. планируется передать войскам до 500 единиц Т-14.