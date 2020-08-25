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Минобороны предложило заменить «Армату» «танком будущего»

Ведомости

Минобороны разработало концепцию двухзвенного «танка будущего», который к 2040-м гг. должен прийти на смену «Армате», пишет ТАСС.

Проект представлен 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ). «Такая боевая машина рассматривается сегодня в варианте двухзвенной сочлененной конструкции. Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле», – рассказал агентству замначальника НИИИ БТВТ полковник Евгений Губанов на форуме «Армия 2020».

По его словам, в средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания. Губанов добавил, что во втором звене танка будет находиться газотурбинный двигатель, а также воздушные и наземные дроны, которые будут искать мины, вести разведку и охрану танка. Наблюдать за полем боя экипаж будет с помощью технологии компьютерного зрения «прозрачная броня»: информация будет передаваться с внешних датчиков танка.

Танк Т-14 «Армата» впервые продемонстрировали на параде Победы в 2015 г., однако его государственные испытания начались только в 2020 г. Изначально планировалось, что на вооружение эти машины поступят в 2018 г., однако теперь сроком начала поставок в войска называется 2021 г. Как сообщали в феврале источники «Ведомостей» в оборонной отрасли, до 2027 г. планируется передать войскам до 500 единиц Т-14.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных