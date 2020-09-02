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В США назвали российского «убийцу» западных танков

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Российский перспективный противотанковый комплекс «Гермес» может стать серьезным оружием против танков западных стран, заявил эксперт американского журнала National Interest Питер Сучиу.

«Сверхзвуковая ракета большой дальности может уничтожить западный танк с почти 100%-ной гарантией», – отметил автор статьи.

По его словам, возможность вести огонь из комплекса с беспилотных летательных аппаратов и морских платформ может изменить правила игры и бросить вызов аналогу из Израиля – ракетам Spike, при этом делая американский комплекс Javelin «совершенно устаревшим».

«Гермес» можно использовать против бронетехники противника, он эффективен против командирских или штабных машин, узлов связи и складов. При этом модуль может быть установлен на любом шасси, в том числе на бронетехнике.

Комплекс оснащен пусковыми установками на шесть ракет: «Гермес» способен вести залповую стрельбу сразу по шести целям ракетами с осколочно-фугасной боевой частью с двадцатью килограммами тротила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных