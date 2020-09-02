В США назвали российского «убийцу» западных танков
Российский перспективный противотанковый комплекс «Гермес» может стать серьезным оружием против танков западных стран, заявил эксперт американского журнала National Interest Питер Сучиу.
«Сверхзвуковая ракета большой дальности может уничтожить западный танк с почти 100%-ной гарантией», – отметил автор статьи.
По его словам, возможность вести огонь из комплекса с беспилотных летательных аппаратов и морских платформ может изменить правила игры и бросить вызов аналогу из Израиля – ракетам Spike, при этом делая американский комплекс Javelin «совершенно устаревшим».
«Гермес» можно использовать против бронетехники противника, он эффективен против командирских или штабных машин, узлов связи и складов. При этом модуль может быть установлен на любом шасси, в том числе на бронетехнике.
Комплекс оснащен пусковыми установками на шесть ракет: «Гермес» способен вести залповую стрельбу сразу по шести целям ракетами с осколочно-фугасной боевой частью с двадцатью килограммами тротила.