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В РАН сообщили о поставках Британией в Россию космической электроники в обход санкций

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Великобритания возобновила поставки в Россию электроники, необходимой для космического телескопа «Спектр-УФ» и оказавшейся ранее под санкциями США, рассказал замдиректора Института астрономии Российской академии наук (РАН) Михаил Сачков в комментарии «РИА Новости».

«Из Великобритании получены образцы летных изделий ‒ блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера», ‒ рассказал он.

По словам Сачкова, для того чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты, пришлось менять дизайн инструментов. Поставки британской продукции продолжатся до 2022 г., добавил он.

Как поясняет агентство, проблемы с поставками электроники возникли у британской компании E2V в 2014 г. Компания использовала при производстве аппаратуры американские компоненты, которые регулируются правилами экспорта товаров и услуг оборонного значения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных