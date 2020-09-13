В РАН сообщили о поставках Британией в Россию космической электроники в обход санкций
Великобритания возобновила поставки в Россию электроники, необходимой для космического телескопа «Спектр-УФ» и оказавшейся ранее под санкциями США, рассказал замдиректора Института астрономии Российской академии наук (РАН) Михаил Сачков в комментарии «РИА Новости».
«Из Великобритании получены образцы летных изделий ‒ блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера», ‒ рассказал он.
По словам Сачкова, для того чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты, пришлось менять дизайн инструментов. Поставки британской продукции продолжатся до 2022 г., добавил он.
Как поясняет агентство, проблемы с поставками электроники возникли у британской компании E2V в 2014 г. Компания использовала при производстве аппаратуры американские компоненты, которые регулируются правилами экспорта товаров и услуг оборонного значения.