«Яндекс» запустил набор сервисов для работы с общим интерфейсом
«Яндекс» запустил набор сервисов для работы с общим интерфейсом — «Яндекс.Почта 360», сообщили в пресс-службе компании.
«В набор сервисов входят "Почта", "Диск", "Календарь", "Телемост", "Мессенджер" и "Заметки". Любым из этих сервисов можно пользоваться как раньше, но переключаться между ними теперь удобнее. Так, итоги встречи в "Телемосте" можно сразу же записать в "Заметках", а потом отправить всем участникам — по почте или в мессенджере», — говорится в сообщении.
Позже в «Яндекс.Почте 360» появится возможность менять набор сервисов в меню по своему усмотрению, отметили в компании. «Яндекс.Почтой 360» можно будет пользоваться бесплатно, в ней будут доступны все основные функции входящих в набор сервисов и 30 ГБ пространства на «Яндекс.Диске». Доступна также расширенная платная версия.
Ранее «Яндекс» запустил приложение Go. Оно объединяет различные сервисы компании — такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, отправку посылок и грузов. «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений.