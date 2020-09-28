«Яндекс» запустил набор сервисов для работы с общим интерфейсом

«В набор сервисов входят "Почта", "Диск", "Календарь", "Телемост", "Мессенджер" и "Заметки". Любым из этих сервисов можно пользоваться как раньше, но переключаться между ними теперь удобнее. Так, итоги встречи в "Телемосте" можно сразу же записать в "Заметках", а потом отправить всем участникам — по почте или в мессенджере», — говорится в сообщении.