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«Яндекс» запустил набор сервисов для работы с общим интерфейсом

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«Яндекс» запустил набор сервисов для работы с общим интерфейсом — «Яндекс.Почта 360», сообщили в пресс-службе компании.

«В набор сервисов входят "Почта", "Диск", "Календарь", "Телемост", "Мессенджер" и "Заметки". Любым из этих сервисов можно пользоваться как раньше, но переключаться между ними теперь удобнее. Так, итоги встречи в "Телемосте" можно сразу же записать в "Заметках", а потом отправить всем участникам — по почте или в мессенджере», — говорится в сообщении.

Позже в «Яндекс.Почте 360» появится возможность менять набор сервисов в меню по своему усмотрению, отметили в компании. «Яндекс.Почтой 360» можно будет пользоваться бесплатно, в ней будут доступны все основные функции входящих в набор сервисов и 30 ГБ пространства на «Яндекс.Диске». Доступна также расширенная платная версия.

Ранее «Яндекс» запустил приложение Go. Оно объединяет различные сервисы компании — такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, отправку посылок и грузов. «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений.

Ранее по теме: «Яндекс» объединил такси и каршеринг в одно приложение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных