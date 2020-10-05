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ЦБ назначил нового зампредседателя

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Банк России назначил председателя правления банка «Юникредит» Михаила Алексеева заместителем председателя ЦБ, а действуюшего первого зампреда Ольгу Скоробогатову — куратором развития направлений RegTech и SupTech и деятельности Операционного департамента, сообщила пресс-служба регулятора.

«Михаил Алексеев будет курировать Департамент наличного денежного обращения, деятельность Объединения «РОСИНКАС». Планируется его назначение председателем совета директоров УК ФКБС», — сказано в сообщении. Ранее деятельность ФКБС курировал зампред ЦБ Василий Поздышев. О его уходе с поста стало известно в июле этого года. Алексеев вступит в должность 12 октября. 

Скоробогатова будет курировать развитие финансовых технологий RegTech и SupTech. Первая позволяет упростить финансовым организациям выполнение требований регулятора, а вторая — более эффективно отслеживать деятельность участников финрынка. При этом в ЦБ Скоробогатова несколько лет курирует Департамент финансовых технологий, Департамент национальной платежной системы, Департамент информационных технологий, а также Департамент проектов и процессов. 

По данным ЦБ, развитие финансовых технологий позволит, например, улучшить процесс анализа данных и повысить качество надзорной аналитики, проводить стресс-тестирования в режиме онлайн, повысить актуальность мониторинга и скорость реагирования на ухудшение финансового состояния поднадзорной организации или на мошенничества и сомнительные операции. Это станет возможным в том числе благодаря развитию технологий машинного обучения в бизнес-аналитике и централизации подготовки отчетности за счет сбора детальных данных.

Ранее по теме: Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных