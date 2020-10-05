ЦБ назначил нового зампредседателя
Банк России назначил председателя правления банка «Юникредит» Михаила Алексеева заместителем председателя ЦБ, а действуюшего первого зампреда Ольгу Скоробогатову — куратором развития направлений RegTech и SupTech и деятельности Операционного департамента, сообщила пресс-служба регулятора.
«Михаил Алексеев будет курировать Департамент наличного денежного обращения, деятельность Объединения «РОСИНКАС». Планируется его назначение председателем совета директоров УК ФКБС», — сказано в сообщении. Ранее деятельность ФКБС курировал зампред ЦБ Василий Поздышев. О его уходе с поста стало известно в июле этого года. Алексеев вступит в должность 12 октября.
Скоробогатова будет курировать развитие финансовых технологий RegTech и SupTech. Первая позволяет упростить финансовым организациям выполнение требований регулятора, а вторая — более эффективно отслеживать деятельность участников финрынка. При этом в ЦБ Скоробогатова несколько лет курирует Департамент финансовых технологий, Департамент национальной платежной системы, Департамент информационных технологий, а также Департамент проектов и процессов.
По данным ЦБ, развитие финансовых технологий позволит, например, улучшить процесс анализа данных и повысить качество надзорной аналитики, проводить стресс-тестирования в режиме онлайн, повысить актуальность мониторинга и скорость реагирования на ухудшение финансового состояния поднадзорной организации или на мошенничества и сомнительные операции. Это станет возможным в том числе благодаря развитию технологий машинного обучения в бизнес-аналитике и централизации подготовки отчетности за счет сбора детальных данных.