ЦБ назначил нового зампредседателя

По данным ЦБ, развитие финансовых технологий позволит, например, улучшить процесс анализа данных и повысить качество надзорной аналитики, проводить стресс-тестирования в режиме онлайн, повысить актуальность мониторинга и скорость реагирования на ухудшение финансового состояния поднадзорной организации или на мошенничества и сомнительные операции. Это станет возможным в том числе благодаря развитию технологий машинного обучения в бизнес-аналитике и централизации подготовки отчетности за счет сбора детальных данных.