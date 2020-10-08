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ЦБ разрабатывает алгоритм для выявления манипуляций на финрынках

Ведомости

Специалисты Банка России разрабатывают алгоритм для выявления манипуляций на финансовых рынках, заявил в интервью Bloomberg глава департамента исследования и прогнозирования регулятора Александр Морозов.

«На определение аномалии в ручном режиме может уйти около часа, а алгоритм делает это в течение 15 минут. Это позволяет выявить возможное манипулирование или флеш-крэшы, выявить нарастание проблемы и вовремя на это отреагировать», — сказал Морозов (цитата по пресс-службе ЦБ). По его словам, разрабатываемый алгоритм будет сигнализировать сотруднику регулятора об аномалии на финансовом рынке и необходимости принятия мер.

Морозов добавил, что алгоритм протестировали на данных валютного курса в паре доллар/рубль, собранных с 2018 г.

Также регулятор разрабатывает алгоритмы для обработки данных по динамике цен, поступающих в профильный департамент ЦБ с онлайн-касс. По словам Морозова, данные во многом совпали со статистикой Росстата. Кроме данных о самих банках ЦБ планирует создать систему, которая будет анализировать публикации о кредитных организациях и компаниях, которые они кредитуют, в СМИ.

«Следующий этап — машинный анализ новостей о банке и компаниях, которые он кредитует. Негативные новости будут свидетельствовать о нарастании рисков и будут поводом для надзора обратить на это внимание», — пояснил Морозов.

Сбербанк уже активно использует технологии искусственного интеллекта. В феврале «Ведомости» узнали, что, согласно дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России, он планирует заработать на ИИ 450 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных