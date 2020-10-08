ЦБ разрабатывает алгоритм для выявления манипуляций на финрынках
Специалисты Банка России разрабатывают алгоритм для выявления манипуляций на финансовых рынках, заявил в интервью Bloomberg глава департамента исследования и прогнозирования регулятора Александр Морозов.
«На определение аномалии в ручном режиме может уйти около часа, а алгоритм делает это в течение 15 минут. Это позволяет выявить возможное манипулирование или флеш-крэшы, выявить нарастание проблемы и вовремя на это отреагировать», — сказал Морозов (цитата по пресс-службе ЦБ). По его словам, разрабатываемый алгоритм будет сигнализировать сотруднику регулятора об аномалии на финансовом рынке и необходимости принятия мер.
Морозов добавил, что алгоритм протестировали на данных валютного курса в паре доллар/рубль, собранных с 2018 г.
Также регулятор разрабатывает алгоритмы для обработки данных по динамике цен, поступающих в профильный департамент ЦБ с онлайн-касс. По словам Морозова, данные во многом совпали со статистикой Росстата. Кроме данных о самих банках ЦБ планирует создать систему, которая будет анализировать публикации о кредитных организациях и компаниях, которые они кредитуют, в СМИ.
«Следующий этап — машинный анализ новостей о банке и компаниях, которые он кредитует. Негативные новости будут свидетельствовать о нарастании рисков и будут поводом для надзора обратить на это внимание», — пояснил Морозов.