ЦБ разрабатывает алгоритм для выявления манипуляций на финрынках

«На определение аномалии в ручном режиме может уйти около часа, а алгоритм делает это в течение 15 минут. Это позволяет выявить возможное манипулирование или флеш-крэшы, выявить нарастание проблемы и вовремя на это отреагировать», — сказал Морозов (цитата по пресс-службе ЦБ). По его словам, разрабатываемый алгоритм будет сигнализировать сотруднику регулятора об аномалии на финансовом рынке и необходимости принятия мер.