Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
Но сначала нужно будет вложить 150 млрд
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб. Этот документ был подготовлен Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), с копией дорожной карты ознакомились «Ведомости». Ее подлинность подтвердили три человека, знакомых с планами развития Сбербанка.
Пока дорожная карта не принята. Она может быть подписана до конца мая, знает один из собеседников «Ведомостей». Сбербанк не ответил на запрос. Представитель РФПИ отказался комментировать содержимое документа, но также подтвердил его подлинность.
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