Искусственный интеллект помог Сбербанку заработать за год дополнительно $700 млн
«В следующем году эта цифра достигнет миллиарда долларов», — считает топ-менеджер. Использовать искусственный интеллект нужно осторожно, учитывая риски, отметил он. «По оценкам специалистов, положительный эффект от внедрения искусственного интеллекта в мире может достичь $13 трлн, это огромная цифра», — сказал Ведяхин.
В конце ноября Сбербанк и Сognitive Technologies объявили о создании совместного предприятия для развития беспилотного транспорта в России. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Новая компания будет называться Cognitive Pilot (CPilot), Сбербанк получит в ней 30%, менеджмент Сognitive Technologies – 70%.