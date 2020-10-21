В российском сегменте МКС отключили систему подачи кислорода
Система подачи кислорода «Электрон-ВМ» в российском сегменте Международной космической станции (МКС) отключена после очередного сбоя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
«После отключения системы "Электрон-ВМ" экипаж под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте», — сказали в «Роскосмосе».
Безопасности экипажа и самой станции ничего не угрожает, добавили в компании.
«Электрон-ВМ» разработан «НИИхиммаш» и предназначен для подачи кислорода экипажу МКС. Система вырабатывает до 160 л кислорода в час и дополнительно до 302 л водорода в час.
15 октября в работе системы произошел первый сбой с 2010 года.