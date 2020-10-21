В российском сегменте МКС отключили систему подачи кислорода

«После отключения системы "Электрон-ВМ" экипаж под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте», — сказали в «Роскосмосе».