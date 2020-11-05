В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

По данным сервиса, жалобы на работу социальной сети начали поступать около 11:20 мск, пик жалоб зафиксирован в 12:05 мск. Чаще всего пользователи жаловались на загрузку самого сайта (67%), на втором месте по количеству жалоб — загрузка сообщений. Пользователи также сообщали, что им не удалось, к примеру, войти в аккаунт.