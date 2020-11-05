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В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

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В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах. 

По данным сервиса, жалобы на работу социальной сети начали поступать около 11:20 мск, пик жалоб зафиксирован в 12:05 мск. Чаще всего пользователи жаловались на загрузку самого сайта (67%), на втором месте по количеству жалоб — загрузка сообщений. Пользователи также сообщали, что им не удалось, к примеру, войти в аккаунт.

Жалобы поступают в основном из России — больше всего из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Саратова. 

Представитель «ВКонтакте» сообщил «Ведомостям», что «у части пользователей могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов «ВКонтакте», но мы оперативно восстановили работу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных