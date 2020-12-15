Пассажирский МС-21 совершил первый полет с российским двигателем

В конце 2018 г. на производителя композитного крыла для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США. Компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога Росатомом. Сертификация МС-21 была передвинута на конец 2020 г., а старт поставок «Аэрофлоту» – на начало 2021 г. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» рассказал, что лайнер получит российский сертификат примерно в середине 2021 г.