Пассажирский МС-21 совершил первый полет с российским двигателем
Перспективный среднемагистральный российский авиалайнер МС-21-310 впервые поднялся в воздух с российскими двигателями ПД-14, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Ростеха».
«15 декабря 2020 г. на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», — говорится в сообщении.
Пилотировали самолет летчики-испытатели Василий Севастьянов, Андрей Воропаев и инженер-испытатель Александр Соловьев. Во время полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем.
МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г.
В конце 2018 г. на производителя композитного крыла для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США. Компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога Росатомом. Сертификация МС-21 была передвинута на конец 2020 г., а старт поставок «Аэрофлоту» – на начало 2021 г. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» рассказал, что лайнер получит российский сертификат примерно в середине 2021 г.