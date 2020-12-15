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Пассажирский МС-21 совершил первый полет с российским двигателем

Ведомости

Перспективный среднемагистральный российский авиалайнер МС-21-310 впервые поднялся в воздух с российскими двигателями ПД-14, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Ростеха».

«15 декабря 2020 г. на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», — говорится в сообщении.

Пилотировали самолет летчики-испытатели Василий Севастьянов, Андрей Воропаев и инженер-испытатель Александр Соловьев. Во время полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем. 

МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г.

В конце 2018 г. на производителя композитного крыла для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США. Компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога Росатомом. Сертификация МС-21 была передвинута на конец 2020 г., а старт поставок «Аэрофлоту» – на начало 2021 г. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» рассказал, что лайнер получит российский сертификат примерно в середине 2021 г.

Ранее по теме: Новые американские санкции могут ударить по российскому гражданскому авиапрому

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных