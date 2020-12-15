В работе «Ростелекома» произошел сбой
В работе «Ростелекома», одного из крупнейших российских интернет-провайдеров, а также поставщика услуг цифрового телевидения и телефонной связи, почти по всей стране произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.
Первые жалобы пользователей зафиксированы после 6.00 15 декабря. По состоянию на 9:56 мск поступило уже более 270 сообщений о проблемах с работой «Ростелекома». Большинство жалоб касаются отсутствия подключения к интернету (94%), 3% приходится на телевидение и 2% на телефонную связь.
Большинство сбоев приходится на крупные города: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новороссийск. Сбой в работе также фиксируется в Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке.
В «Ростелекоме» официально причину сбоя и сроки его ликвидации на момент написания заметки не комментировали.
Накануне глобальные сбои произошли в работе сервисов Google (включая YouTube, почту Gmail, Google-документы и Google-диск), а также Twitter. Неполадки фиксировались в Европе, Южной и Восточной Азии и США. Позже «Ведомостям» в пресс-службе Google объяснили, что его сервисы были временно недоступны из-за сбоя системы аутентификации пользователей. В Twitter сбой не прокомментировали.