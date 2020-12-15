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В работе «Ростелекома» произошел сбой

Ведомости

В работе «Ростелекома», одного из крупнейших российских интернет-провайдеров, а также поставщика услуг цифрового телевидения и телефонной связи, почти по всей стране произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.

Первые жалобы пользователей зафиксированы после 6.00 15 декабря. По состоянию на 9:56 мск поступило уже более 270 сообщений о проблемах с работой «Ростелекома». Большинство жалоб касаются отсутствия подключения к интернету (94%), 3% приходится на телевидение и 2% на телефонную связь.

Большинство сбоев приходится на крупные города: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новороссийск. Сбой в работе также фиксируется в Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке.

В «Ростелекоме» официально причину сбоя и сроки его ликвидации на момент написания заметки не комментировали.

Накануне глобальные сбои произошли в работе сервисов Google (включая YouTube, почту Gmail, Google-документы и Google-диск), а также Twitter. Неполадки фиксировались в Европе, Южной и Восточной Азии и США. Позже «Ведомостям» в пресс-службе Google объяснили, что его сервисы были временно недоступны из-за сбоя системы аутентификации пользователей. В Twitter сбой не прокомментировали.

Ранее по теме: Google назвал причину масштабного сбоя в работе своих сервисов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных