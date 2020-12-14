Google назвал причину масштабного сбоя в работе своих сервисов
Сегодня сервисы Google, включая YouTube и Gmail, были временно недоступны из-за сбоя системы аутентификации пользователей, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе корпорации.
«Сегодня, в 3:47 (14:47 мск) утра по тихоокеанскому времени, в Google произошел сбой системы аутентификации примерно на 45 минут из-за проблемы с квотой внутреннего хранилища. В течение этого периода в службах, требующих от пользователей входа в систему, было много ошибок», — заявили в компании.
Проблема была устранена в 4:32 утра по тихоокеанскому времени (15:32 мск), уточнили в Google. На данный момент работа всех служб восстановлена.
В Google также добавили, что проведут тщательную проверку в связи с данным инцидентом, чтобы убедиться, что проблема не повторится в будущем.
Ранее сегодня несколько тысяч пользователей на портале Downdetector сообщили, что не могут войти в сервисы Google. Не работали, в частности, YouTube, почта Gmail, Google-документы и Google-диск. В России сбои были зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы наблюдались также у жителей США, Турции, ОАЭ, Бразилии, а также Великобритании, Франции, Германии, Испании, Польше, Италии и других европейских государств.