Google назвал причину масштабного сбоя в работе своих сервисов

Ранее сегодня несколько тысяч пользователей на портале Downdetector сообщили, что не могут войти в сервисы Google. Не работали, в частности, YouTube, почта Gmail, Google-документы и Google-диск. В России сбои были зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы наблюдались также у жителей США, Турции, ОАЭ, Бразилии, а также Великобритании, Франции, Германии, Испании, Польше, Италии и других европейских государств.