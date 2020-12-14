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Google назвал причину масштабного сбоя в работе своих сервисов

Ведомости

Сегодня сервисы Google, включая YouTube и Gmail, были временно недоступны из-за сбоя системы аутентификации пользователей, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе корпорации.

«Сегодня, в 3:47 (14:47 мск) утра по тихоокеанскому времени, в Google произошел сбой системы аутентификации примерно на 45 минут из-за проблемы с квотой внутреннего хранилища. В течение этого периода в службах, требующих от пользователей входа в систему, было много ошибок», — заявили в компании.

Проблема была устранена в 4:32 утра по тихоокеанскому времени (15:32 мск), уточнили в Google. На данный момент работа всех служб восстановлена.

В Google также добавили, что проведут тщательную проверку в связи с данным инцидентом, чтобы убедиться, что проблема не повторится в будущем.

Ранее сегодня несколько тысяч пользователей на портале Downdetector сообщили, что не могут войти в сервисы Google. Не работали, в частности, YouTube, почта Gmail, Google-документы и Google-диск. В России сбои были зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы наблюдались также у жителей США, Турции, ОАЭ, Бразилии, а также Великобритании, Франции, Германии, Испании, Польше, Италии и других европейских государств. 

Ранее по теме: В работе сервисов Google произошел сбой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных