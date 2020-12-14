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В работе сервисов Google произошел сбой

Ведомости

В работе сервисов Google по всему миру произошел сбой, следует из данных на портале Downdetector. Пользователи сообщили, что не работают YouTube, Gmail и Google-документы.

Более 9000 человек по всему миру пожаловались на проблемы с сервисами Google. К 14:49 мск 88% из них рассказали, что не могут войти на сайты. Еще 11% заявили о проблемах с поисковыми системами Google.

Согласно данным Downdetector, проблемы с Google в России испытывают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Крупный сбой наблюдается в Великобритании, а также во Франции, Германии, Испании, Польше, Италии и других европейских странах. Кроме того, о невозможности использовать сервисы заявили пользователи из США, Турции, ОАЭ и Бразилии. 

Причина сбоев неизвестна. Google пока не прокомментировал причину прекращения работы YouTube, Gmail и Google-документов.

Ранее по теме: Google опроверг обвинения в предвзятости YouTube к российским СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных