В работе сервисов Google произошел сбой
В работе сервисов Google по всему миру произошел сбой, следует из данных на портале Downdetector. Пользователи сообщили, что не работают YouTube, Gmail и Google-документы.
Более 9000 человек по всему миру пожаловались на проблемы с сервисами Google. К 14:49 мск 88% из них рассказали, что не могут войти на сайты. Еще 11% заявили о проблемах с поисковыми системами Google.
Согласно данным Downdetector, проблемы с Google в России испытывают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Крупный сбой наблюдается в Великобритании, а также во Франции, Германии, Испании, Польше, Италии и других европейских странах. Кроме того, о невозможности использовать сервисы заявили пользователи из США, Турции, ОАЭ и Бразилии.
Причина сбоев неизвестна. Google пока не прокомментировал причину прекращения работы YouTube, Gmail и Google-документов.