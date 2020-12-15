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В «Ростелекоме» назвали причины сбоя работы интернета по всей России

Ведомости

Причиной сбоя в работе «Ростелекома», в частности, перебоев в работе интернета почти по всей стране, стали неполадки оборудования, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Утром наблюдалась аварийная ситуация на сети, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования. Проблема была оперативно локализована, а к 9.30 работоспособность сети восстановлена», — сообщили в «Ростелекоме».

Сбой в работе «Ростелекома» произошел рано утром 15 декабря. Большинство жалоб пользователей касались отсутствия подключения к интернету (94%), Остальные приходились на телевидение и телефонную связь.

Большинство сбоев пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новороссийск. Сбой в работе также зафиксировали также в Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных