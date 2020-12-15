В «Ростелекоме» назвали причины сбоя работы интернета по всей России
Причиной сбоя в работе «Ростелекома», в частности, перебоев в работе интернета почти по всей стране, стали неполадки оборудования, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Утром наблюдалась аварийная ситуация на сети, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования. Проблема была оперативно локализована, а к 9.30 работоспособность сети восстановлена», — сообщили в «Ростелекоме».
Сбой в работе «Ростелекома» произошел рано утром 15 декабря. Большинство жалоб пользователей касались отсутствия подключения к интернету (94%), Остальные приходились на телевидение и телефонную связь.
Большинство сбоев пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новороссийск. Сбой в работе также зафиксировали также в Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке.