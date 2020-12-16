Пользователи сообщили о сбоях у YouTube, WhatsApp и Telegram
Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube, WhatsApp и Telegram, следует из данных сайта Downdetector.
По данным сервиса, у 65% пользователей YouTube возникли проблемы с видео, у 31% — с работой сайта. Пик сообщений о сбоях пришелся на 8:42 мск. Чаще всего неполадки в работе сервиса регистрировались в Москве и Екатеринбурге.
88% пользователей Telegram, которые сообщили о проблемах, жаловались на проблемы с подключением, у 11% не отправлялись сообщения. У 96% пользователей WhatsApp с 7:00 мск были проблемы с подключением к серверу, следует из данных сайта.
14 декабря глобальные сбои произошли в работе сервисов Google (включая YouTube, почту Gmail, Google-документы и Google-диск), а также Twitter. Неполадки фиксировались в Европе, Южной и Восточной Азии и США. Позже в пресс-службе Google «Ведомостям» объяснили, что его сервисы были временно недоступны из-за сбоя системы аутентификации пользователей. В Twitter сбой не прокомментировали.
15 декабря был зафиксирован сбой в работе «Ростелекома». Пользователи жаловались на работу интернета и телевидения.