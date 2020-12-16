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Пользователи сообщили о сбоях у YouTube, WhatsApp и Telegram

Ведомости

Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube, WhatsApp и Telegram, следует из данных сайта Downdetector. 

По данным сервиса, у 65% пользователей YouTube возникли проблемы с видео, у 31% — с работой сайта. Пик сообщений о сбоях пришелся на 8:42 мск. Чаще всего неполадки в работе сервиса регистрировались в Москве и Екатеринбурге.

88% пользователей Telegram, которые сообщили о проблемах, жаловались на проблемы с подключением, у 11% не отправлялись сообщения. У 96% пользователей WhatsApp с 7:00 мск были проблемы с подключением к серверу, следует из данных сайта.

14 декабря глобальные сбои произошли в работе сервисов Google (включая YouTube, почту Gmail, Google-документы и Google-диск), а также Twitter. Неполадки фиксировались в Европе, Южной и Восточной Азии и США. Позже в пресс-службе Google «Ведомостям» объяснили, что его сервисы были временно недоступны из-за сбоя системы аутентификации пользователей. В Twitter сбой не прокомментировали.

15 декабря был зафиксирован сбой в работе «Ростелекома». Пользователи жаловались на работу интернета и телевидения.

Ранее по теме: В работе «Ростелекома» произошел сбой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных