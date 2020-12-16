Пользователи сообщили о сбоях у YouTube, WhatsApp и Telegram

14 декабря глобальные сбои произошли в работе сервисов Google (включая YouTube, почту Gmail, Google-документы и Google-диск), а также Twitter. Неполадки фиксировались в Европе, Южной и Восточной Азии и США. Позже в пресс-службе Google «Ведомостям» объяснили, что его сервисы были временно недоступны из-за сбоя системы аутентификации пользователей. В Twitter сбой не прокомментировали.