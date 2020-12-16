Telegram восстановил работу после масштабного сбоя

«Теперь все, кого это затронуло, должны вернуться в онлайн. Обратите внимание, что вы можете столкнуться с некоторыми остаточными эффектами, например, не все сообщения будут видны — они скоро исчезнут сами по себе. Не нужно ничего делать с вашей стороны», — говорится в сообщении.