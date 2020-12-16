Telegram восстановил работу после масштабного сбоя
Работа Telegram восстановлена после масштабного сбоя, сообщила администрация мессенджера на официальной странице в Twitter.
«Теперь все, кого это затронуло, должны вернуться в онлайн. Обратите внимание, что вы можете столкнуться с некоторыми остаточными эффектами, например, не все сообщения будут видны — они скоро исчезнут сами по себе. Не нужно ничего делать с вашей стороны», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня пользователи Telegram из России, Белоруссии, Великобритании и других европейских государств пожаловались на проблемы в работе мессенджера. 60% из них сообщили, что испытывают трудности с подключением, еще 35% заявили о невозможности отправить сообщение.
Telegram подтвердил сбой в работе в Европе и на Ближнем Востоке. Причину произошедшего администрация мессенджера не назвала.