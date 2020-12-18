Рогозин заявил об успешном выведении спутников OneWeb на орбиту
Все запущенные на ракете «Союз-2.1б» 36 спутников связи OneWeb успешно выведены на расчетную орбиту, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком "Фрегат" на расчётные орбиты. Миссия завершена успешно. Поздравляю!», — написал Рогозин в Twitter.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала 18 декабря в 15:26 по московскому времени с космодрома Восточный.
Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.