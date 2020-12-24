ФАС одобрила создание СП операторов связи для развития 5G
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство операторов связи «большой четверки» - МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Ростелекома» о создании совместного предприятия (СП) по высвобождению частот для 5G. Об этом говорится в сообщении регулятора. При этом антимонопольное ведомство предписало участникам СП сохранить недискриминационный доступ к радиочастотам для всех представителей рынка подвижной радиотелефонной связи.
«Большой четверке» также необходимо разработать и согласовать с ФАС условия использования инфраструктуры и радиочастот, а также условия предоставления инфраструктуры для виртуальных мобильных операторов (MVNO), отмечается в сообщении ведомства.
В декабре 2019 г. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать СП для совместного высвобождения частот для 5G. Предполагалось, что СП займется расчисткой частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России. Проект концепции закрепляет за СП эту функцию. По замыслу ее авторов, ГКРЧ (Госкомиссия по радиочастотам) или выделит все 5G-частоты для совместного использования всеми учредителями предприятия, или распределит доли в 5G-диапазоне между ними. В рамках соглашения компании прорабатывали варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания СП с равными акционерными долями каждого оператора.
В апреле 2020 г. «Ведомости» сообщили, что операторы смогут получить частоты для 5G без торгов, если долю в совместном предприятии (СП), которое займется их расчисткой, получит государство. Это говорилось в концепции создания и развития сетей пятого поколения в России, подготовленного Минкомсвязи. Целью такого участия является сокращение операционных затрат операторов и стимулирование инвестиционной̆ активности, отмечалось в документе.
О том, что государство намерено контролировать деятельность СП, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов говорил еще в декабре прошлого года. Он, в частности, предложил передать государству «золотую акцию» СП. Позже Иванов не исключил, что ГКРЧ может передать предприятию часть своих регуляторных полномочий. Позже в «Мегафоне» отмечали, что форматы государственного участия могут быть самыми разными, речь может идти не только о «золотой акции» в СП.