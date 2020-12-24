ФАС одобрила создание СП операторов связи для развития 5G

В декабре 2019 г. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать СП для совместного высвобождения частот для 5G. Предполагалось, что СП займется расчисткой частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России. Проект концепции закрепляет за СП эту функцию. По замыслу ее авторов, ГКРЧ (Госкомиссия по радиочастотам) или выделит все 5G-частоты для совместного использования всеми учредителями предприятия, или распределит доли в 5G-диапазоне между ними. В рамках соглашения компании прорабатывали варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания СП с равными акционерными долями каждого оператора.