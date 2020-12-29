Mail.ru Group консолидировала 100% онлайн-сервиса GeekBrains
Mail.ru Group (MRG) увеличила долю с 51% до 100% в онлайн-сервисе Geekbrains, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Таким образом MRG получила оставшиеся доли основателей сервиса Александра Никитина и Гайка Айрапетяна. Представитель MRG на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей».
MRG получила долю в Geekbrains еще в 2016 г. Компания не разглашала сумму сделки. Помимо Geekbrains, который предоставляет образовательные услуги по программированию, маркетингу, дизайну и др., MRG также имеет доли в Skillbox (70%), в платформе «Тетрика» (45%), онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика» (11,7%), образовательном онлайн-сервисе SkillFactory (18,31%).
Гендиректор компании Борис Добродеев ранее не исключил выхода своих образовательных проектов на публичное первичное размещение (IPO) на международных фондовых рынках. «Нашей целью и целью для всего рынка будет появление нескольких "единорогов" – миллиардных компаний, которые проведут IPO на международных площадках и смогут показать потенциал российского EdTech-а и российского предпринимательства», — приводила пресс-служба компании слова Добродеева.
Компания также впервые раскрыла инвестиции в свои образовательные проекты — с 2016 г. MRG инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн (около 7,3 млрд руб.), отметил Добродеев. К 2023 г. компания планирует увеличить охват пользователей своих образовательных проектов до 10 млн — в 2019 г. их было 2,5 млн.