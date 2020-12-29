Mail.ru Group консолидировала 100% онлайн-сервиса GeekBrains

Компания также впервые раскрыла инвестиции в свои образовательные проекты — с 2016 г. MRG инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн (около 7,3 млрд руб.), отметил Добродеев. К 2023 г. компания планирует увеличить охват пользователей своих образовательных проектов до 10 млн — в 2019 г. их было 2,5 млн.