Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии

Mail.ru Group консолидировала 100% онлайн-сервиса GeekBrains

Ведомости

Mail.ru Group (MRG) увеличила долю с 51% до 100% в онлайн-сервисе Geekbrains, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Таким образом MRG получила оставшиеся доли основателей сервиса Александра Никитина и Гайка Айрапетяна. Представитель MRG на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей». 

MRG получила долю в Geekbrains еще в 2016 г. Компания не разглашала сумму сделки. Помимо Geekbrains, который предоставляет образовательные услуги по программированию, маркетингу, дизайну и др., MRG также имеет доли в Skillbox (70%), в платформе «Тетрика» (45%), онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика» (11,7%), образовательном онлайн-сервисе SkillFactory (18,31%).

Недавно компания объявила о том, что станет совладельцем (25%) сервисе «Учи.ру». Сумма сделки, которая будет закрыта до конца года, составила 3,75 млрд руб. В дальнейшем Mail.Ru Group сможет довести свою долю в «Учи.ру» до контрольной, уточняли в компании. 

Гендиректор компании Борис Добродеев ранее не исключил выхода своих образовательных проектов на публичное первичное размещение (IPO) на международных фондовых рынках. «Нашей целью и целью для всего рынка будет появление нескольких "единорогов" – миллиардных компаний, которые проведут IPO на международных площадках и смогут показать потенциал российского EdTech-а и российского предпринимательства», — приводила пресс-служба компании слова Добродеева.

Компания также впервые раскрыла инвестиции в свои образовательные проекты — с 2016 г. MRG инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн (около 7,3 млрд руб.), отметил Добродеев. К 2023 г. компания планирует увеличить охват пользователей своих образовательных проектов до 10 млн — в 2019 г. их было 2,5 млн.

Ранее по теме: Mail.ru Group станет совладельцем онлайн-сервиса «Учи.ру»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных