Mail.ru Group станет совладельцем онлайн-сервиса «Учи.ру»За 25% российской платформы для школьников компания заплатит 3,75 млрд рублей
Mail.ru Group инвестирует в онлайн-сервис «Учи.ру», сообщили «Ведомостям» в компании. По условиям сделки, сумма которой составила 3,75 млрд руб., Mail.ru Group выкупит 25% в «Учи.ру» с возможностью увеличения доли до контрольной. Сделка будет закрыта до конца года, уточнил «Ведомостям» представитель Mail.ru Group. Первый опцион на увеличение доли до 49,5%, по его словам, может быть реализован в конце 2021 года.
«Учи.ру» называет себя на своем сайте крупнейшей онлайн-платформой России для школьного и самостоятельного обучения. По данным компании, сервисом пользуются около половины школьников в стране – более 8 млн и свыше 350 тыс. педагогов. «Учи.ру» производит обучающий контент для школьников с первого по одиннадцатый класс по основным предметам — математике, английскому и русскому языкам и другим. Кроме того, на сайте можно обучаться программированию и целеполаганию, готовиться к школьным экзаменам и участвовать в олимпиадах.
Всего в базе «Учи.ру» более 50 тыс. заданий в игровом формате, подготовленных профессиональными методистами. У компании также есть проекты для зарубежных рынков — HappyNumbers.com, Bricsmath.com и Dragonlearn.org. Они уже работают в США и Канаде, пилоты также запущены Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке, Индонезии и Вьетнаме.
У юрлица платформы – ООО «Учи.ру» — девять совладельцев, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Крупнейшая доля – 20,17% — принадлежит основателю и бывшему совладельцу IT-дистрибутора Merlion Алексею Сонку. Еще по 17,1% — у сооснователей «Учи.ру» Ивана Коломоеца и Евгения Милютина. В числе совладельцев также сооснователь крупнейшего российского онлайн-рекрутера HeadHunter Юрий Вировец (4,86%). Выручка «Учи.ру» в 2019 г. составила 982 млн руб., чистая прибыль 295,7 млн руб. Весь рынок онлайн-образования в 2019 г. составил по данным отчета «Интерфакс-Академии», около 50 млрд руб.
В Mail.ru Group не уточнили, чьи именно доли перейдут компании в результате сделки. В компании ожидают роста выручки «Учи.ру» по итогам 2020 г. в три раза. До 2023 г. потенциал роста платформы в Mail.ru Group оценивают в 30% в год, плановую маржинальность – в более 30%.
Mail.ru Group ранее уже инвестировала в образовательные онлайн-сервисы. Компания владеет контрольной долей в онлайн-сервисах GeekBrains (51%) и Skillbox (70%), а также долями в платформе «Тетрике» (45%), онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика» (11,7%), образовательном онлайн-сервисе SkillFactory (18,31%).
Mail.ru Group развивает свою образовательную экосистему и расширяет линейку сервисов, чтобы люди – от школьников до профессионалов – могли учиться и повышать квалификацию, приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Бориса Добродеева.
Позже днем, во вторник, 8 декабря, стало известно, что инвестировать в «Учи.ру» намерены также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). В ходе сделки фонды приобретут миноритарную долю в платформе, следует из сообщения РФПИ, поступившего в «Ведомости». Представитель РФПИ отказался раскрыть размер приобретаемой доли и сумму сделки.