Mail.ru Group станет совладельцем онлайн-сервиса «Учи.ру»

«Учи.ру» называет себя на своем сайте крупнейшей онлайн-платформой России для школьного и самостоятельного обучения. По данным компании, сервисом пользуются около половины школьников в стране – более 8 млн и свыше 350 тыс. педагогов. «Учи.ру» производит обучающий контент для школьников с первого по одиннадцатый класс по основным предметам — математике, английскому и русскому языкам и другим. Кроме того, на сайте можно обучаться программированию и целеполаганию, готовиться к школьным экзаменам и участвовать в олимпиадах.