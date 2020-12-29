Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о бесплатном доступе граждан к российским социально значимым сайтам, следует из информации электронной базы нижней палаты парламента.

Как следует из проекта поправок в федеральный закон «О связи», «услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет", оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, оказываются без взимания платы».

«Предлагаемые изменения необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции», — говорится в пояснительной записке к документу.

По замыслу авторов законопроекта, он также преследует цель поддержки социально незащищенных групп населения. Список социально значимых сайтов должно будет впоследствии сформировать правительство. Критерии попадания в него в документах, опубликованных в базе, не прописаны.

В августе «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое замминистра связи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину, сообщило примерные критерии занесения в список социально значимых сайтов. Эти ресурсы должны использовать доменную зону .ru, .рф, .su, .дети, быть созданными и находиться на территории РФ при доле иностранного капитала не более 20%, а также не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ.

Идею предоставить бесплатный доступ к ряду интернет-ресурсов озвучил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 г. По мысли главы государства, операторы связи должны будут организовать возможность бесплатного доступа в интернет к ограниченному перечню социально значимых сайтов даже при нулевом балансе на счете абонента.

Ранее по теме: Минкомсвязи определилось с требованиями к социально значимым сайтам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных