В Госдуму внесли законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

В августе «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое замминистра связи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину, сообщило примерные критерии занесения в список социально значимых сайтов. Эти ресурсы должны использовать доменную зону .ru, .рф, .su, .дети, быть созданными и находиться на территории РФ при доле иностранного капитала не более 20%, а также не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ.