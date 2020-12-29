В Госдуму внесли законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам
Правительство внесло в Госдуму законопроект о бесплатном доступе граждан к российским социально значимым сайтам, следует из информации электронной базы нижней палаты парламента.
Как следует из проекта поправок в федеральный закон «О связи», «услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет", оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, оказываются без взимания платы».
«Предлагаемые изменения необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции», — говорится в пояснительной записке к документу.
По замыслу авторов законопроекта, он также преследует цель поддержки социально незащищенных групп населения. Список социально значимых сайтов должно будет впоследствии сформировать правительство. Критерии попадания в него в документах, опубликованных в базе, не прописаны.
В августе «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое замминистра связи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину, сообщило примерные критерии занесения в список социально значимых сайтов. Эти ресурсы должны использовать доменную зону .ru, .рф, .su, .дети, быть созданными и находиться на территории РФ при доле иностранного капитала не более 20%, а также не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ.
Идею предоставить бесплатный доступ к ряду интернет-ресурсов озвучил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 г. По мысли главы государства, операторы связи должны будут организовать возможность бесплатного доступа в интернет к ограниченному перечню социально значимых сайтов даже при нулевом балансе на счете абонента.