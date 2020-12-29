Рогозин допустил наличие связи между утечкой на МКС и американскими приборами
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что приборы на американском сегменте Международной космической станции (МКС) могли стать причиной утечки воздуха и падения давления внутри станции. Такое предположение он высказал в эфире радио «Комсомольская правда».
«Я вам объясню простую вещь. Когда закрыли американский сегмент и когда делали замеры только в российском сегменте, то в связи с закрытием американского сегмента были отключены все приборы в американском сегменте. А вполне вероятно, именно в рабочем состоянии эти приборы и сочатся», — цитирует «РИА Новости» Рогозина.
Также планируется, что в феврале на МКС прибудет грузовик «Прогресс» с приборами для детального изучения причин утечки воздуха со станции.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что трещину в корпусе МКС полностью заделают в феврале 2021 г. после доставки специального ремкомплекта.
Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована в сентябре 2019 г. Через год ее скорость выросла в пять раз. Экипажу дважды пришлось закрывать люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолироваться в российском сегменте станции, пока шли поиски трещины. В НАСА и «Роскосмосе» тогда заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов.