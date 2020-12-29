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Рогозин допустил наличие связи между утечкой на МКС и американскими приборами

Ведомости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что приборы на американском сегменте Международной космической станции (МКС) могли стать причиной утечки воздуха и падения давления внутри станции. Такое предположение он высказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я вам объясню простую вещь. Когда закрыли американский сегмент и когда делали замеры только в российском сегменте, то в связи с закрытием американского сегмента были отключены все приборы в американском сегменте. А вполне вероятно, именно в рабочем состоянии эти приборы и сочатся», — цитирует «РИА Новости» Рогозина.

Также планируется, что в феврале на МКС прибудет грузовик «Прогресс» с приборами для детального изучения причин утечки воздуха со станции.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что трещину в корпусе МКС полностью заделают в феврале 2021 г. после доставки специального ремкомплекта.

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована в сентябре 2019 г. Через год ее скорость выросла в пять раз. Экипажу дважды пришлось закрывать люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолироваться в российском сегменте станции, пока шли поиски трещины. В НАСА и «Роскосмосе» тогда заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов.

Ранее по теме: В «Роскосмосе» назвали срок устранения трещины в корпусе МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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