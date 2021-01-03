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Российские военные в 2020 году вывели на орбиту 21 спутник

Ведомости

Специалисты Космических войск ВКС вывели на орбиту 21 спутник, говорится в сообщении Минобороны России.

«В 2020 г. специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский космический аппарат. Из них семь космических аппаратов приняты на управление Главным испытательным космическим центром (ГИКЦ) имени Г.С.Титова», — говорится в сообщении.

Всего сейчас на орбите находятся 160 аппаратов различного назначения, около 60% из них находятся на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

В Минобороны также рассказали, что продолжаются разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ им.Титова. В 2020 г. центр получил пять современных станций спутниковой связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных