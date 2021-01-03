Российские военные в 2020 году вывели на орбиту 21 спутник

«В 2020 г. специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский космический аппарат. Из них семь космических аппаратов приняты на управление Главным испытательным космическим центром (ГИКЦ) имени Г.С.Титова», — говорится в сообщении.