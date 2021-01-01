У границ России в 2020 году обнаружили более тысячи самолетов-разведчиков
ВКС России в ходе несения боевых дежурств в 2020 г. у границ страны обнаружили более 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. разведывательных самолетов, сообщается на сайте Минобороны России.
«В 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше одного миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации», — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что на боевое дежурство ежедневно заступают более шести тысяч военнослужащих. В ходе него специалисты радиотехнических войск проводят регулярные проверки дежурных сил. В ходе них отрабатываются действия дежурных по противовоздушной обороне при обнаружении условных самолетов-нарушителей госграницы.
11 декабря российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения приближающегося к границе России самолета-разведчика RC-135 ВВС США. Инцидент произошел над Беринговым морем. Ранее истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингового и Охотского морей.