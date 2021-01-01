У границ России в 2020 году обнаружили более тысячи самолетов-разведчиков

Ведомство отмечает, что на боевое дежурство ежедневно заступают более шести тысяч военнослужащих. В ходе него специалисты радиотехнических войск проводят регулярные проверки дежурных сил. В ходе них отрабатываются действия дежурных по противовоздушной обороне при обнаружении условных самолетов-нарушителей госграницы.