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У границ России в 2020 году обнаружили более тысячи самолетов-разведчиков

Ведомости

ВКС России в ходе несения боевых дежурств в 2020 г. у границ страны обнаружили более 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. разведывательных самолетов, сообщается на сайте Минобороны России.

«В 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше одного миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на боевое дежурство ежедневно заступают более шести тысяч военнослужащих. В ходе него специалисты радиотехнических войск проводят регулярные проверки дежурных сил. В ходе них отрабатываются действия дежурных по противовоздушной обороне при обнаружении условных самолетов-нарушителей госграницы.

11 декабря российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения приближающегося к границе России самолета-разведчика RC-135 ВВС США. Инцидент произошел над Беринговым морем. Ранее истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингового и Охотского морей.

Ранее по теме: Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных