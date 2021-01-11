Роскомнадзор потребовал от Hyundai сведения о возможной утечке данных

Ранее компания InfoWatch представила результаты исследования, согласно которым в 2020 г. «утекли» в сеть около 100 млн записей персональных данных россиян и их платежной информации. В 80% случаев причиной утечек в России были действия сотрудников компаний и финансовых организаций, решивших заработать на этом дополнительные средства.