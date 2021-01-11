Роскомнадзор потребовал от Hyundai сведения о возможной утечке данных
«Роскомнадзор направил в адрес компании Hyundai письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru», – говорится в сообщении.
Если информация об утечке подтвердится, компания должна будет сообщить о ее причинах и мерах, предпринятых для минимизации рисков доступа к данным посторонних лиц, отметили в ведомстве.
По данным Telegram-канала «Утечки информации», на теневом форуме появилось объявление о продаже базы данных 1,3 млн. пользователей сайта hyundai.ru. База якобы содержит их ФИО, телефоны, адреса, адреса электронной почты и данные автомобилей.
Ранее компания InfoWatch представила результаты исследования, согласно которым в 2020 г. «утекли» в сеть около 100 млн записей персональных данных россиян и их платежной информации. В 80% случаев причиной утечек в России были действия сотрудников компаний и финансовых организаций, решивших заработать на этом дополнительные средства.