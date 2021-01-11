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Роскомнадзор потребовал от Hyundai сведения о возможной утечке данных

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей российского сайта компании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес компании Hyundai письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru», – говорится в сообщении.

Если информация об утечке подтвердится, компания должна будет сообщить о ее причинах и мерах, предпринятых для минимизации рисков доступа к данным посторонних лиц, отметили в ведомстве.

По данным Telegram-канала «Утечки информации», на теневом форуме появилось объявление о продаже базы данных 1,3 млн. пользователей сайта hyundai.ru. База якобы содержит их ФИО, телефоны, адреса, адреса электронной почты и данные автомобилей.

Ранее компания InfoWatch представила результаты исследования, согласно которым в 2020 г. «утекли» в сеть около 100 млн записей персональных данных россиян и их платежной информации. В 80% случаев причиной утечек в России были действия сотрудников компаний и финансовых организаций, решивших заработать на этом дополнительные средства.

Ранее по теме: Эксперты оценили объем «утечек» персональных данных россиян в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных