Совбез заявил о стремительном нарастании киберугроз в России

В октябре 2020 г. министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%. Спустя месяц заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что число случаев «сетевого экстремизма» в России за девять месяцев 2020 г. выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.