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Совбез заявил о стремительном нарастании киберугроз в России

Ведомости

Межведомственная комиссия Совбеза России по информационной безопасности отметила стремительное нарастание угроз в информационной сфере в 2020 г., сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проанализировав ситуацию, эксперты отметили стремительное нарастание угроз в информационной сфере», — говорится в сообщении. Обеспокоенность экспертов вызывает рост числа компьютерных атак на информационную инфраструктуру российских органов власти, финансовых учреждений и предприятий, публикация в интернете противоправной информации, увеличение количества преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В связи с этим профильная комиссия Совбеза рекомендовала комплекс первоочередных мер, направленных на укрепление информационной безопасности России в 2021 г.

В октябре 2020 г. министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%. Спустя месяц заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что число случаев «сетевого экстремизма» в России за девять месяцев 2020 г. выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что в России создается центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством, а в середине декабря Колокольцев анонсировал создание в структуре МВД киберполиции.

Ранее по теме: МВД анонсировало создание киберполиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных