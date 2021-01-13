Совбез заявил о стремительном нарастании киберугроз в России
Межведомственная комиссия Совбеза России по информационной безопасности отметила стремительное нарастание угроз в информационной сфере в 2020 г., сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проанализировав ситуацию, эксперты отметили стремительное нарастание угроз в информационной сфере», — говорится в сообщении. Обеспокоенность экспертов вызывает рост числа компьютерных атак на информационную инфраструктуру российских органов власти, финансовых учреждений и предприятий, публикация в интернете противоправной информации, увеличение количества преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
В связи с этим профильная комиссия Совбеза рекомендовала комплекс первоочередных мер, направленных на укрепление информационной безопасности России в 2021 г.
В октябре 2020 г. министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%. Спустя месяц заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что число случаев «сетевого экстремизма» в России за девять месяцев 2020 г. выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что в России создается центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством, а в середине декабря Колокольцев анонсировал создание в структуре МВД киберполиции.