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Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp

Ведомости

Обновление Telegram для iOS позволит пользователям WhatsApp и двух других мессенджеров переносить в него свои истории переписок.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — говорится в описании обновления в AppStore. Чтобы перенести данные, пользователю нужно открыть мессенджер, выбрать необходимую переписку и создать ее архив. Отправить чат в Telegram можно через функцию «Поделиться».

Кроме того, последнее обновление Telegram для iOS дает возможность пользователям удалять созданные ими группы, секретные чаты и историю звонков. В голосовых чатах появилась опция регулирования громкости отдельных участников, активные голосовые чаты будут группироваться во вкладке со звонками. Также в Telegram появилась возможность жаловаться на группы и каналы, выдающие себя за представительства изветных людей.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о возмущении миллионов людей последними изменениями в работе WhatsApp, согласно которым пользователи должны передавать свои личные данные владеющей мессенджером компании Facebook. 12 января он сообщил, что за последние три дня в Telegram зарегистрировались 25 млн новых пользователей. Больше трети пришлось на Азию, треть — на Европу. Позже WhatsApp отложил обновление своей политики конфиденциальности, которая вызвала негативную реакцию у пользователей.

Ранее по теме: Мобильный трафик Telegram и WhatsApp сравнялся в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных