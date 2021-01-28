Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о возмущении миллионов людей последними изменениями в работе WhatsApp, согласно которым пользователи должны передавать свои личные данные владеющей мессенджером компании Facebook. 12 января он сообщил, что за последние три дня в Telegram зарегистрировались 25 млн новых пользователей. Больше трети пришлось на Азию, треть — на Европу. Позже WhatsApp отложил обновление своей политики конфиденциальности, которая вызвала негативную реакцию у пользователей.