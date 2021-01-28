Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp
Обновление Telegram для iOS позволит пользователям WhatsApp и двух других мессенджеров переносить в него свои истории переписок.
«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — говорится в описании обновления в AppStore. Чтобы перенести данные, пользователю нужно открыть мессенджер, выбрать необходимую переписку и создать ее архив. Отправить чат в Telegram можно через функцию «Поделиться».
Кроме того, последнее обновление Telegram для iOS дает возможность пользователям удалять созданные ими группы, секретные чаты и историю звонков. В голосовых чатах появилась опция регулирования громкости отдельных участников, активные голосовые чаты будут группироваться во вкладке со звонками. Также в Telegram появилась возможность жаловаться на группы и каналы, выдающие себя за представительства изветных людей.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о возмущении миллионов людей последними изменениями в работе WhatsApp, согласно которым пользователи должны передавать свои личные данные владеющей мессенджером компании Facebook. 12 января он сообщил, что за последние три дня в Telegram зарегистрировались 25 млн новых пользователей. Больше трети пришлось на Азию, треть — на Европу. Позже WhatsApp отложил обновление своей политики конфиденциальности, которая вызвала негативную реакцию у пользователей.