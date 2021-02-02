В Минэнерго ответили на критику Финляндии по поставкам электроэнергии

«За прошедшие 3 года были зафиксированы только два отключения по линиям электропередачи, по зависящим от финской стороны причинам. Стоит отметить, что отключения были кратковременными и не приводили к изменению ранее запланированных объемов поставок», — добавил замглавы российского Минэнерго.