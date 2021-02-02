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В Минэнерго ответили на критику Финляндии по поставкам электроэнергии

Ведомости

Минэнерго РФ оценивает состояние линий электропередач между Россией и Финляндией как удовлетворительное, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Евгения Грабчака.

Ранее представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало заявил, что линии передачи электроэнергии между двумя странами нуждаются в ремонте. Российская сторона не информирует финских клиентов, в связи с этим финская сторона рассматривает возможный сценарий полного отказа от поставок, подчеркнул он.

«Для поддержания нормативного технического состояния российская и финская стороны ежегодно согласовывают планы ремонтов, за три года было проведено 11 плановых ремонтов. Линии находятся в удовлетворительном состоянии и выполняют свои функции», — сказал Грабчак.

«За прошедшие 3 года были зафиксированы только два отключения по линиям электропередачи, по зависящим от финской стороны причинам. Стоит отметить, что отключения были кратковременными и не приводили к изменению ранее запланированных объемов поставок», — добавил замглавы российского Минэнерго.

Ранее по теме: Финляндия может отказаться от покупки российской электроэнергии к 2035 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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