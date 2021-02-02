В Минэнерго ответили на критику Финляндии по поставкам электроэнергии
Минэнерго РФ оценивает состояние линий электропередач между Россией и Финляндией как удовлетворительное, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Евгения Грабчака.
Ранее представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало заявил, что линии передачи электроэнергии между двумя странами нуждаются в ремонте. Российская сторона не информирует финских клиентов, в связи с этим финская сторона рассматривает возможный сценарий полного отказа от поставок, подчеркнул он.
«Для поддержания нормативного технического состояния российская и финская стороны ежегодно согласовывают планы ремонтов, за три года было проведено 11 плановых ремонтов. Линии находятся в удовлетворительном состоянии и выполняют свои функции», — сказал Грабчак.
«За прошедшие 3 года были зафиксированы только два отключения по линиям электропередачи, по зависящим от финской стороны причинам. Стоит отметить, что отключения были кратковременными и не приводили к изменению ранее запланированных объемов поставок», — добавил замглавы российского Минэнерго.