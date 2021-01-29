Финляндия может отказаться от покупки российской электроэнергии к 2035 году
Финляндия планирует стать углеродно-нейтральной и к 2035 г. может отказаться от российской электроэнергии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прогноз государственной электросетевой компании Fingrid, которая представила четыре сценария развития финской энергосистемы.
Отмечается, что в трех сценариях ставки делаются на ветроэлектро- и солнечные электростанции, а общий тренд обозначен как отказ от импорта,
В одном из сценариев рассматривается и возможность экспорта электроэнергии из Финляндии в другие страны. В свою очередь, сценарии Windy Seas, Solar and Batteries и Climate-Neutral Growth предполагают отсутствие поставок электроэнергии между Финляндией и Россией.
Объем экспорта электричества в Финляндию в 2019 г. составил 7 млрд кВт.ч, за девять месяцев 2020 г. — 1,8 млрд кВт.ч, следует из данных российского оператора экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО».