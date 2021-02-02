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Путин обвинил интернет-платформы в управлении сознанием пользователей

Ведомости

Современные интернет-платформы зачастую управляют сознанием пользователей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием. Просто изучают своего, условно говоря, клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. И человек начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят», – сказал Путин.

Эти платформы, прежде всего, являются бизнесом, их основная задача заключается в извлечении прибыли, при этом зачастую это достигается любой ценой. «Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен», – подчеркнул президент.

По его словам, необходимо реагировать на такие действия, но, в то же время, не принимать решений, которые ограничивали бы свободу человека.

Ранее Путин поручил правительству и Совету по правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека в цифровом пространстве. «Дорожная карта» по реализации концепции должна включать в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности россиян и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».

Ранее по теме: Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в сети

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных