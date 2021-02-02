Путин обвинил интернет-платформы в управлении сознанием пользователей
Современные интернет-платформы зачастую управляют сознанием пользователей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием. Просто изучают своего, условно говоря, клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. И человек начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят», – сказал Путин.
Эти платформы, прежде всего, являются бизнесом, их основная задача заключается в извлечении прибыли, при этом зачастую это достигается любой ценой. «Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен», – подчеркнул президент.
По его словам, необходимо реагировать на такие действия, но, в то же время, не принимать решений, которые ограничивали бы свободу человека.
Ранее Путин поручил правительству и Совету по правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека в цифровом пространстве. «Дорожная карта» по реализации концепции должна включать в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности россиян и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».