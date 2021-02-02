Путин обвинил интернет-платформы в управлении сознанием пользователей

«Зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием. Просто изучают своего, условно говоря, клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. И человек начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят», – сказал Путин.